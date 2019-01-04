Son Dakika Haberleri: Engelli Çocukların Dilekleri Gerçek Oldu

Engelli Çocukların Dilekleri Gerçek Oldu

42 dakika önce

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Bölümü ile Kuyumcukent yönetimi iş birliğinde hayata geçirilen "Bir Dileğim Var" sosyal sorumluluk projesi kapsamında, engelli çocukların dilekleri gerçekleştirildi.

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İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Bölümü ile Kuyumcukent yönetimi iş birliğinde hayata geçirilen "Bir Dileğim Var" sosyal sorumluluk projesi kapsamında, engelli çocukların dilekleri gerçekleştirildi.

Kuyumcukent AVM meydanında, "Farklılıklarımızla yaşıyoruz, engelleri beraber aşıyoruz" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, 14 Aralık'ta "Bir Dileğim Var" projesi için hazırlanan özel kartlara hayallerini, ihtiyaçlarını ve sağlıklarıyla ilgili gereksinimleri yazarak, dilek kutusuna atan engelli ve özel çocuklar, isteklerine kavuştu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Bölümü Şube Müdürü Ömer Avcı, konuşmasında, Milli Eğitim Bakanlığının 2023 eğitim vizyonunda, rehberlik ve özel eğitim konusunda ayrı fasıl olduğunu belirtti.

Eğitim vizyonuna ilişkin bilgi veren Avcı, "Biz bunu sadece görev bilinciyle değil, bir duyarlılık alanı da oluşturarak, takip etmek istiyoruz. Vizyon belgemizde, özel eğitimin salt kendi içinde sınırlılığı olan bir alan değil, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerle daha paydaş ilişki içerisine girerek, genişletilebileceği yer alıyor. Bu konuda farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Kuyumcukent Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Sudaş da, engelli çocukların göz bebekleri olduğunu ifade ederek, projeyi daha geniş bir şekilde devam ettirmek istediklerini söyledi.

Herkesin bir engelli adayı olduğunu ifade eden Sudaş, "Bu yavrularımıza destek ve yardımcı olmalıyız. Hayat şartlarının iyileşmesi için katkıda bulunmalıyız. Bu yavrularımıza yeterli desteği verirsek, büyük başarılar elde edebilirler." dedi.

Konuşmaların ardından, çocuklara dilek kartlarına yazdıkları hediyeler takdim edildi.

Programa, İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Halis Kuralay, İstanbul Altın Rafinerisi Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Halaç, İstanbul Altın Rafinerisi CEO'su Ayşen Esen, engelli çocuklar ve aileleri katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 01:18 Kaynak: AA

İstanbul, Güncel
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