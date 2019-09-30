Son Dakika Haberleri: Engelli çocukların off-road heyecanı
Son Dakika Güncel Haber

Engelli çocukların off-road heyecanı

31 dakika önce

Düzce'de "Engelleri Doğa ile Aşıyoruz" projesi kapsamında 30 engelli çocuk, yaylalarda off-road heyecanı yaşadı.

Engelli çocukların off-road heyecanı, System.String[]

Düzce'de "Engelleri Doğa ile Aşıyoruz" projesi kapsamında 30 engelli çocuk, yaylalarda off-road heyecanı yaşadı.

Düzce Safari Off-Road Kulübü (DÜSOF) ve Düzce Arama ve Kurtarma Ekibi (DAKE) iş birliğiyle düzenlenen proje kapsamında evlerinden alınan 30 engelli çocuk, Cedidiye Meydanı'nda off-road pilotlarıyla bir araya geldi.

Tanışma ve araç tanıtımının ardından arazi araçlarına bindirilen engelli çocuklar, 1200 rakımlı Odayeri ve Pürenli yaylalarını gezdi.

Aileleri ve off-road pilotlarıyla eğlenen engelli çocuklar, halat çekme, yumurta taşıma ve çuval yarışlarının ardından kente geri döndü.

"Engelli bireylerin hayata daha aktif katılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

DAKE Sosyal Sorumluluk Projeleri Sorumlusu Reşit Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özel çocuklarla özel bir hafta sonu geçirdiklerini söyledi.

Kurt, engelli bireylerle doğada safari yaptıklarını belirterek, "Onları her zaman hatırımızda tutuyoruz. Onların eğlenmeleri için çalışma yapıyoruz, 30 engelli kardeşimizle birlikte DÜSOF'a ait arazi araçlarıyla unutulmaz bir deneyim yaşayacağız." diye konuştu.

Reşit Kurt, engelli bireylerin hayata daha aktif katılması için çalışmalar yapmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 12:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



En İyi 'Mars'ta Hayat' hikayelerinden birini Konyalı öğrenci yazdı
5 kişiye çarpıp markete giren kamyonun korkunç kazası kameraya yansıdı Polis babasının tabancasıyla oyun oynayan çocuk kendini vurdu 3 bacaklı buzağıya 'protez bacak' isteği

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2019 12:36:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Engelli çocukların off-road heyecanı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]