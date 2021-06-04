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Fethiye'de engelli çocukların yamaç paraşütü hayali gerçekleşti - Son Dakika

Fethiye'de engelli çocukların yamaç paraşütü hayali gerçekleşti

04.06.2021 14:13
Fethiye'de engelli çocukların yamaç paraşütü hayali gerçekleşti, System.String[]

Muğla'nın Fethiye ilçesinde engelli çocuklar, yamaç paraşütüyle heyecan dolu anlar yaşadı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde engelli çocuklar, yamaç paraşütüyle heyecan dolu anlar yaşadı.

Ölüdeniz Yamaç Paraşütü Kooperatifi ile Fethiye Turizm Danışma Bürosu işbirliğinde gerçekleşen etkinlikte, işitme ve bedensel engelli çocuklar Ölüdeniz Mahallesi'nde bulunan dünyaca ünlü Babadağ'a çıktı.

Pilotların yardımıyla hazırlıklarını tamamlayan çocuklar, bin 700 metrelik pistten tandem (ikili) uçuş yaptı. Yaklaşık 30 dakika gökyüzünden Ölüdeniz manzarasını izleyen çocuklar, Belcekız Plajı'ndaki piste indi. Çocukların uçuşları aksiyon kamerasıyla da kaydedildi.

Kas hastası Mahmut Mert Gücer (10) heyecanlı uçuşun ardından yaptığı açıklamada, "Çok heyecanlıydım. Aslında korkmuştum ama indiğimizde korkulacak bir şey olmadığını fark ettim" dedi

İşitme engelli Kağan Cıdıl da Babadağ'dan yaptığı uçuşun çok güzel olduğunu ve keyif aldığını ifade etti.

Ölüdeniz Yamaç Paraşütü Kooperatifi Başkan Yardımcısı İsmail Kurt, kooperatif olarak sosyal sorumluluk projelerine her zaman destek verdiklerini söyledi.

Yaz sezonu boyunca uçuşların devam edeceğini dile getiren Kurt, ilerleyen günlerde de sağlık çalışanlarını gökyüzünde ağırlayacaklarını kaydetti. - MUĞLA

Fethiye'de engelli çocukların yamaç paraşütü hayali gerçekleşti
Fethiye'de engelli çocukların yamaç paraşütü hayali gerçekleşti
Fethiye'de engelli çocukların yamaç paraşütü hayali gerçekleşti
Fethiye'de engelli çocukların yamaç paraşütü hayali gerçekleşti
Fethiye'de engelli çocukların yamaç paraşütü hayali gerçekleşti
Fethiye'de engelli çocukların yamaç paraşütü hayali gerçekleşti
Fethiye'de engelli çocukların yamaç paraşütü hayali gerçekleşti
Fethiye'de engelli çocukların yamaç paraşütü hayali gerçekleşti
Fethiye'de engelli çocukların yamaç paraşütü hayali gerçekleşti
Fethiye'de engelli çocukların yamaç paraşütü hayali gerçekleşti
Fethiye'de engelli çocukların yamaç paraşütü hayali gerçekleşti
Fethiye'de engelli çocukların yamaç paraşütü hayali gerçekleşti
Fethiye'de engelli çocukların yamaç paraşütü hayali gerçekleşti
Fethiye'de engelli çocukların yamaç paraşütü hayali gerçekleşti

Yamaç Paraşütü, Ölüdeniz, Fethiye, Engelli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fethiye'de engelli çocukların yamaç paraşütü hayali gerçekleşti - Son Dakika


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