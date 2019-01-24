Son Dakika Haberleri: Engelli Çocukların Yüzü Güldü

Engelli Çocukların Yüzü Güldü

1 saat önce

Alanya Belediyesi, Konaklı Mahallesinde Çelikli Sokakta Adem Demir isimli vatandaşın engelli çocukları, Musa ve Nilay Demir'in yol sorunu yaşaması üzerine Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in talimatı ile Belediye ekipleri yolu betonla kaplayarak çözüme kavuşturdu.

Engelli Çocukların Yüzü Güldü, System.String[]
Alanya Belediyesi, Konaklı Mahallesinde Çelikli Sokakta Adem Demir isimli vatandaşın engelli çocukları, Musa ve Nilay Demir'in yol sorunu yaşaması üzerine Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in talimatı ile Belediye ekipleri yolu betonla kaplayarak çözüme kavuşturdu.

Son olarak Konaklı Mahallesinde engelli çocukların yol sorunu çözen belediye, aynı sokakta yaşayan Büyükbabaları ile Ninelerinin de evinin yolunu betonla kapladı.

Başkan Adem murat Yücel'e teşekkür eden Baba Adem Demir, " Yolumuzun durumunu anlatan bir dilekçe ile Belediyeye başvurduk. Hemen akabinde Belediye ekipleri gelerek keşif yaptılar. Sonrada yolumuzu betonla kapladılar. Başkanımıza ve ekiplerine sesimize anında cevap verdiği için teşekkür ediyoruz" dedi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:06 Kaynak: İHA

Adem Demir, Adem Murat Yücel, Konaklı, Güncel
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