Engelli Çocuklarla Liselileri Buluşturan Proje

MEHMET KUMCAĞIZ - Samsun'da, bir lise tarafından hazırlanan "Gönül gözüyle sema edenler, engelsiz nağmeler ve aramızda engel yok" projesi kapsamında lise öğrencileri ile özel eğitim okullarında eğitim alan otizmli ve down sendromlu çocuklar, birlikte etkinlikler gerçekleştiriyor.



Atakum Anafartalar Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören 100 öğrenci ile Bafra ilçesindeki özel eğitim okullarında eğitim alan otizmli ve down sendromlu 50 çocuk bir araya gelerek "Gönül gözüyle sema edenler, engelsiz nağmeler ve aramızda engel yok" projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında lise öğrencileri ile otizmli ve down sendromlu çocuklar, gruplar halinde sema yapıyor, halk oyunları ve müzik eğitimi alıyor.



Resim ve el sanatlarının yanı sıra sosyal aktivitelerde de bulunan öğrenciler, birlikte hoşça vakit geçiriyor. Haftanın belirli günlerinde buluşup çalışma yapan öğrenciler, proje sonunda gösteri sunmayı hedefliyor.



"Öğrencilerimiz özel arkadaşlarından çok şey öğrenecek"



Atakum Anafartalar Anadolu Lisesi öğretmeni ve proje yürütücüsü Zekerya Karataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okullarındaki öğrencilerle özel eğitim kurumlarında eğitim gören otizmli ve down sendromlu öğrencilerin kaynaşması, özel öğrencilerin özgüvenlerinin artması amacıyla bir proje hayata geçirdiklerini söyledi.



Projeyle özel çocukların da bir şeyleri çok iyi yapabileceğini göstermeyi amaçladıklarına belirten Karataş, engelli ve sağlıklı bireylerin bir arada yaşayabileceklerini ispatlamayı, engellilere sosyal beceriler kazandırabilmeyi, yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmayı istediklerini anlattı.



Karataş, farkındalık denildiğinde genellikle engellilerin belirli dönemlerde hatırlanmasının düşünüldüğüne işaret ederek şöyle devam etti:



"Bundan da anlaşılan, 'Acımamak gerekiyor, biz sizin farkındayız.' gibi yüzeysel farkındalık çalışması oluyor. Bizim itirazımız şu: Biz hayatı paylaşabileceğimizi, çocuklarımızın farkındalığının tek taraflı olmadığını, öğrencilerimizin özel arkadaşlarından çok şey öğreneceğini düşünüyoruz. Bir hayatı paylaşabiliriz, bir şeyleri birlikte üretebiliriz, birlikte halay çekebiliriz, aynı şarkıları birlikte söyleyebiliriz. Bunu ispatlama çalışıyoruz."



Sosyal sorumluluk çalışması kapsamında aile buluşmaları da gerçekleştireceklerini aktaran Karataş, engelli çocukları olan annelerle sağlıklı çocukların annelerini bir araya getirmeyi düşündüklerini dile getirdi.



Projelerine 11 ilde 22 okulun gönül paydaşı olduğunu bildiren Karataş, etkinlikleriyle ilgili çektikleri videoları bu okullara gönderdiklerini ifade etti.



Karataş, projede 35'e yakın öğretmenin de gönüllük esasına göre görev aldığını vurguladı.



Atakum Anafartalar Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Özdemir ise gelecek yıl projenin kapsamını genişleterek daha çok öğrenci ve okulu bir araya getirmeyi planladıklarını dile getirdi.



Özel eğitim öğretmeni Aylin Dural Yıldız da projenin özel öğrencilerin kişisel gelişimine çok büyük katkı sağlayacağına işaret ederek projenin geliştirilerek devam ettirilmesi gerektiğini vurguladı.



Projeye katılan öğrenciler ise projenin çok anlamlı olduğunu, engelli çocuklardan çok şey öğrendiklerini kaydetti.

