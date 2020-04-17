Engelli çocuktan korona virüsün bitmesi için duygulandıran dua - Son Dakika

Malatya'da, engelli bir çocuk korona virüs hastalığının bitmesi için yaptığı dua, dinleyenleri duygulandırıyor.



Dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de yayılan yeni tip korona virüs salgınının bitmesi için dua yapan ortopedik engelli 11 yaşındaki Elif Apak, "Tüm dünya da ve ülkemizde korona virüs vakası var. Hayat ev sığar. Sevdikleriniz için lütfen evde kal. Sokağa çıkmayın evinizde kalın" diyerek, Allah'tan bu musibetin giderilmesi için dua ediyor.



Elif Apak isimli çocuk, "Korana virüs bittiği zaman Malatya Valimiz Aydın Baruş, Büyükşehir ile Battalgazi ve Yeşilyurt belediye başkanlarımızı mangal yapmaya davet ediyorum" dedi.



Engelli tekerlekli sandalye ile hayatını sürdüren Elif Apak'ın dayısı Resul Özbey ise korana virüs dolayısıyla vefat eden vatandaşlara rahmet dileyip, hastalığın daha fazla yayılmaması için herkesin kurallara uymaları tavsiye etti. - MALATYA