Engelli dalgıcın 120 saatlik zorlu macerası

RİZE'de, 19 yıl önce bisiklet kullanırken otobüsün çarptığı kazada bacaklarını kaybeden ve hayata sporla sarılıp, yüzme, dalış, snowboard ve yamaç paraşütü yapan Mustafa Beyaz (30), Karadeniz'de zorlu deneme gerçekleştirdi. Rize'den motorlu botla denize açılan, geceleri kıyıda kurduğu çadırda kalan, avladığı balık, midye ve yengeçleri yiyen Beyaz, 5 günde 300 kilometre katederek, Ordu'nun Perşembe ilçesine ulaştı.

Kentte 2003'te bisiklet kullanırken, otobüsün çarpması sonucu 2 bacağını da kaybeden Mustafa Beyaz, hayata spor ile tutundu. Küçük yaşta yüzmeye merak salan Beyaz, yamaç paraşütü, snowboard, dalış ve zıpkınla balık avını da öğrendi. 'Engelli balık adam' unvanını alan Beyaz, aynı zamanda 2019'da engelli serbest dalış ip destekli sabit ağırlıkta 1 dakika 15 saniyede 28 metreye dalarak, dünya rekoru kırdı. Beyaz, çocukluk hayali olan, botla denize açılarak seyahat için Karadeniz'de zorlu deneme gerçekleştirdi. Rize'den motorlu botla denize açılan, geceleri kıyıda kurduğu çadırda kalan, avladığı balık, midye ve yengeçleri yiyen Beyaz, 5 günde yaklaşık 300 kilometre katederek Ordu'nun Perşembe ilçesine ulaştı. Yolculuğun her anını kayda alan Beyaz, dalgalarla da mücadele etti.

'KOLAY OLMADI, ZORDU'Hayatının büyük bölümünü denizde geçirdiğini söyleyen Mustafa Beyaz, "Çocukluğumdan beri buradan küçük bir botla çıkıp, uzak diyarlara kamp ata ata ilerlemek ve aynı zamanda da sadece denizden beslenmek hep hayalimdi. Bu hayalimi ilk defa gerçekleştirdim. Rize'den botumu denize atıp takriben 300 kilometrelik bir mesafeyi, kamp ve dalış malzemelerimle beraber sadece denizden beslenerek, denizden bulmuş olduğum gıdalarla çeşitli yemekler yaparak Ordu Perşembe'ye kadar gittim. Bu süre içerisinde bir sürü olumsuz faktörler ve doğa olaylarıyla karşılaştım. Benim bir miktar deneyimim olduğu için ve aynı zamanda tek başıma olduğum için ilk yardım kiti yanıma aldım çünkü yanımda hiç kimse yoktu. Olabilecek tüm aksiliklere karşı önlemlerimi almıştım. Kolay olmadı oldukça zordu. Özellikle sadece denizden beslenmek beni çok yordu ama güzel bir maceraydı" dedi. 'TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINI GÖRMEK İSTİYORUM'Cep telefonundan denizin durumunu, dalga yönünü, şiddetini sürekli kontrol ettiğini aktaran Beyaz, "Sonrasında kendime bir rota belirliyorum. Rota üzerinde nereden avlanabilirim, denizde nerede gıdamı çıkarabilirim, diye bakıyorum. Balığımı bulduktan sonra çadırımı kuracağım, yerleşeceğim yeri belirlemeye çalışıyorum. Botumdaki malzemeleri kıyıya indirmek dalgadan dolayı oldukça zor. O yüzden kritik yapmak bu işte önemli. Çadırımı kurduktan sonra yakaladığım balıkları farklı tariflerle pişirip yiyorum. Günlük besinimi bu şekilde karşıladıktan sonra sabah kalkıp tekrardan aynı rutinimi devam ettiriyorum. Bu benim için aslında bir denemeydi. İlerisi için daha uzak mesafelere gitmek, Türkiye 'nin dört bir yanını görmek istiyorum. Bir sonraki hedefim bu" diye konuştu.

Etkinliklerini yaparken sosyal medyada da paylaştığını kaydeden Beyaz, "İnsanların bana geri dönüşü çok güzel oluyor. 2003 yılında bir trafik kazası geçirdim ve ayaklarımı kaybetmeme sebep oldu ama hayata karşı hayallerimi hiçbir zaman ertelemedim. Yeter ki insan yapmak istesin. İstedikten sonra her şeyi başarabiliyorsun. Dışarıdan baktığınız zaman çok zor görünebilir ama bir engelli olarak kendimi denizde daha çok özgür hissettiğimden dolayı benim için bir zorluk ifade etmiyor. Hatta ben bu işi biraz daha zorlaştırarak kendi sınırlarımı keşfetmek adına daha ekstrem mücadele ve maceralara atılıyorum" dedi.