Son Dakika Haberleri: Engelli dalgıçlar 30 Ağustos'u "Zafer Dalışı"yla kutlayacak
Son Dakika Güncel Haber

Engelli dalgıçlar 30 Ağustos'u "Zafer Dalışı"yla kutlayacak

31 dakika önce

Bağcılar Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramının 97. yılı dolayısıyla düzenlenecek etkinlikte engelli dalgıçlar "Zafer Dalışı" gerçekleştirecek.

Engelli dalgıçlar 30 Ağustos'u

Bağcılar Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramının 97. yılı dolayısıyla düzenlenecek etkinlikte engelli dalgıçlar "Zafer Dalışı" gerçekleştirecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bağcılar Belediyesi tarafından Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos Zaferi'nin 97. yıl dönümü dolayısıyla 28 Ağustos Çarşamba günü Beykoz Anadolu Kavağı Mahallesi'nde bulunan İstanbul Boğaz Komutanlığında "Zafer Dalışı" etkinliği yapılacak.

Bu kapsamda, Bağcılar Belediyesi Su Altı ve Su Üstü Sporları Kulübü öğrencileri, kurbağa adamlar ve birinci sınıf dalgıçlar eşliğinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait kurtarma gemisinden denize dalacaklar.

Asansör ile suya indirilen görme, işitme, süreğen, fiziksel ve zihinsel engelli 5 kursiyer su altına aletli dalış yapacaklar. Engelli dalgıçlar, su yüzüne çıktıklarında meşale yakarak Türk Bayrağı açacak.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da etkinlikte engellileri yalnız bırakmayacak.

Bağcılar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 12:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Engelli kedilerle otobüs şoförlüğü yapıyor
Günlük burç yorumları 25 Ağustos 2019 Pazar (Haftalık burç yorumları) Son Dakika: MSB duyurdu: Dünkü operasyonlarda toplam 24 terörist etkisiz hale getirildi Bakan Pekcan'dan velilere uyarı: Merdiven altı tabir edilen ve CE işareti bulunmayan ürünlere dikkat

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.8.2019 12:33:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Engelli dalgıçlar 30 Ağustos'u "Zafer Dalışı"yla kutlayacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]