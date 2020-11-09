Engelli dalış rekortmeni Atatürk'ü su altında açtığı dev posterle andı - Son Dakika

Engelli dalış rekortmeni Atatürk'ü su altında açtığı dev posterle andı

09.11.2020 22:57
Engelli dalış rekortmeni Atatürk'ü su altında açtığı dev posterle andı, System.String[]

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 17 Ağustos depreminde enkaz altında kalarak iki bacağını de kaybeden dünya dalış rekortmeni Ufuk Koçak, su altında açtığı dev Atatürk posteri önünde saygı duruşunda bulundu.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 17 Ağustos depreminde enkaz altında kalarak iki bacağını de kaybeden dünya dalış rekortmeni Ufuk Koçak, su altında açtığı dev Atatürk posteri önünde saygı duruşunda bulundu.

17 Ağustos 1999 tarihinde Gölcük'te yaşanan depremde 72 saat kaldığı enkaz altından kurtarıldıktan sonra iki bacağını kaybeden ve daha sonra başladığı dalgıçlık sporunda dünya rekortmeni olan Ufuk Koçak, deniz dibinde 10 metrelik Atatürk posteri açtı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 82. yıl dönümünde su altında açılan dev poster önünde saygı duruşunda bulunan Koçak'a dünya serbest dalış rekortmeni ve milli sporcu Birgül Erken, dalış eğitmenleri Öztan Sönmez ve Erhan Onat eşlik etti. Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında dalış yapan Koçak'ın açılan 30 metrekarelik Atatürk posteri önündeki saygı duruşu ise aynı zamanda fotoğraf sanatçısı olan Öztan Sönmez tarafından görüntüledi.

Dalış hakkında bilgi veren rekortmen dalgıç eğitmeni Ufuk Koçak, "Atatürk için tuttum nefesimi. Atatürk'ü her zaman ve her yerde saygıyla, özlemle, minnetle anmaktan gurur duyuyorum" dedi.

(Cihan Atik/İHA)

Engelli dalış rekortmeni Atatürk'ü su altında açtığı dev posterle andı
Engelli dalış rekortmeni Atatürk'ü su altında açtığı dev posterle andı
Engelli dalış rekortmeni Atatürk'ü su altında açtığı dev posterle andı

Mustafa Kemal Atatürk, 17 Ağustos, Gölcük, Koçak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Engelli dalış rekortmeni Atatürk'ü su altında açtığı dev posterle andı - Son Dakika


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