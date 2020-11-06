Engelli Demir, hibe desteğiyle kurduğu çiftlikle hayata tutundu - Son Dakika

NİĞDE'nin Bor ilçesinde engelli Mustafa Demir (45), İŞKUR'un verdiği hibe kredisiyle aldığı 36 koyun ile hayvancılık yapıp, ailesinin geçimini sağlamaya başladı. Demir, aldığı destekle kurduğu işin, hayata uyumunu güçlendirdiğini belirterek, "Benim gibi engelli olanlar hayata küsmesin, mücadele edip, kendi işlerini kursun" dedi.

Bor ilçesine bağlı Okçu Mahallesi'nde yaşayan ve bebekken uygulanan enjeksiyon sonrası felç geçirip, engelli kalan Mustafa Demir, hayata küsmedi ve İŞKUR tarafından verilen 'engelli ve eski hükümlü iş yeri açma' hibe kredisine başvurdu. Başvurusunun onaylanmasının ardından 36 bin TL hibe desteği alan Demir, 36 koyun alarak hayvancılık yapmaya başladı. Yaşadığı sıkıntılı yılların ardından kendi işini kurmanın mutluluğunu yaşayan Demir, aldığı desteğin, adaptasyon süreci için oldukça önemli olduğunu ifade etti.

'ENGELLİYİM ANCAK HAYATA KÜSMEDİM'İŞKUR'dan aldığı hibe desteği ile aldığı 36 koyunu çoğaltarak, kendi işini kurmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Demir, "Bebekken doktor tarafından yapılan enjeksiyon sonrası felç geçirdim. Engelliyim ancak hayata küsmedim, azmedip, çalıştım. Eş ve dostlarımdan İŞKUR'un engellilere hibe verdiğini duydum ve hazırladığım projemle başvurumu yaptım. Uygun bulununca da aldığım koyunları kendi imkanlarımla çoğalttım. Hiçbir engelli arkadaşım hayata küsmesin. Mücadele edip, kendi işlerini kursun" diye konuştu.

Demir'i ziyaret eden İŞKUR İl Müdürü Ali Bingül ise kurum olarak bir kişinin daha iş kurmasına katkı sundukları için mutlu olduğunu ifade ederek, "Engelli ve eski hükümlülerimiz, kendi işini kurmak istediklerinde başvuru yapıyorlar. Uygun bulunması halinde hibe almaya hak kazanan vatandaşlarımıza 65 bin TL, eski hükümlülere ise 15 brüt asgari ücret tutarında hibe desteği sağlanıyor. Engelli ve eski hükümlülerimiz, projelerini hazırlayıp, başvuruda bulunuyorlar ve kendi işlerinin patronu oluyorlar" dedi.