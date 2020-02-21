Engelli depremzede gencin hayalini jandarma gerçekleştirdi - Son Dakika

Elazığ'da yaşanan depremin ardından afetzedelerin yardımına koşan jandarma, engelli depremzede genç Samed Tekocak'ın tablet hayalini de gerçekleştirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Aksaray Mahallesi'nde yaşayan 8 çocuklu ve evleri ağır hasar gören Tekocak ailesi için çadır kurdu, gıda ve giysi gibi ihtiyaçlarını karşıladı.

Çocuk ve gençlerin depremim etkisinden kurtulması için çeşitli etkinlikler de düzenleyen jandarma ekipleri, Tekocak ailesinin bedensel ve zihinsel engelli 19 yaşındaki çocukları Samed'e de özel ilgi gösterdi, jandarma kıyafeti giydirip kardeşleri ile birlikte şehir gezisine çıkardı.

Jandarma personeline büyük bir sevgi duyan Samed Tekocak'ın hayallerini süsleyen tableti ailesinin alacak imkanı bulunmadığını öğrenen ekipler, gerçekleştirdikleri sürpriz ziyaretle ona tablet ve çeşitli hediyeler verdi.

"Engelli oğlumun yaşadığı sevinç anlatılacak gibi değil"

Çok istediği tablete kavuşan Samed, jandarma personeline sevgiyle sarılarak, teşekkür etti.

Baba Mehmet Tekocak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşanan depremden maddi ve manevi etkilendiklerini, evlerinin ağır hasar gördüğünü belirtti.

Devletin tüm kurumlarıyla kendileri için seferber olduğunu, onların yardımlarıyla rahatladıklarını ifade eden Tekocak, şöyle konuştu:

"Hepsinden Allah razı olsun, her türlü destekte bulundular. Daha önce komutanlarımız gelmişti, engelli çocuğumuzu gördüler. Bir isteği vardı, Allah razı olsun komutanlarımız bizi kırmadan getirdiler. Bu ziyaretten ve hediyeden dolayı çok memnun olduk. Engelli oğlumun yaşadığı sevinç anlatılacak gibi değil. Çok sevindi. Komutanlarımıza çok teşekkür ederim."

"Çocuğumuz çok mutlu oldu, Allah razı olsun onlardan"

Anne Nazlı Tekocak, jandarmanın engelli çocuklarına yaşattığı sevinçten dolayı büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Çocukları Samed'in de jandarmaya karşı büyük bir sevgi duyduğunu dile getiren Tekocak, "Allah razı olsun onlardan. Her gün gelip, soruyorlar. Onların gelmesine bizden çok engelli oğlum seviniyor. Onlar ziyaret ettikçe bizler daha da var olduğumuzu hissediyoruz. Samed için daha da iyi. Çok seviniyor. Allah, devletimizden, askerlerimizden, komutanlarımızdan bin kere razı olsun." dedi.

"Kısa sürede yaralar sarılmaya başlandı"

Mahalle muhtarı Özcan Bal, meydana gelen depremde insanların yaşamını yitirmesinden, evlerini kaybetmesinden derin üzüntü duyduklarını aktardı.

Bu süreçte huzuru ve mutluluğu devletin sıcaklığında bulduklarını anlatan Bal, şunları kaydetti:

"Tüm kurumlar bir araya geldi, birlikten kuvvet doğar söylemi ile kısa sürede yaralar sarılmaya başlandı. Birlikteliğimizi gösterip, yaralarımızı sarıp inşallah en kısa sürede normal hayata dönmeyi bekliyoruz. Bu süreçte jandarmamız da bizleri yalnız bırakmadı, yaralarımızı sarmak için bizlere yardımcı oldular. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Jandarma ile gerçekten bir gönül bağı oluştu, bizleri hala yalnız bırakmıyorlar, gidip gelmeye devam ediyorlar."

Bal, jandarmanın depremden en çok etkilenen çocukları da yalnız bırakmadığına işaret ederek, "Çocuklarımız dışarıda duran her araca, komutanlarımız geldi diye cama çıkıp, 'Komutanım, komutanım' diye sesleniyorlar. Bu da bizi gerçekten duygulandırıyor." ifadelerini kullandı.