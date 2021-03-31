Engelli dernekleri: "Suistimalin önüne geçilmeli" - Son Dakika

Engelli dernekleri: "Suistimalin önüne geçilmeli"

31.03.2021 19:26
Engelli dernekleri:

Çarşamba Bedensel Engiller Derneği Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Kerim Deniz ile Çarşamba Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Mustafa Uçar, yaptıkları ortak basın açıklamasında, engelli bireylerin haklarının suistimal edilmemesine yönelik çağrıda bulundular.

Çarşamba Bedensel Engiller Derneği Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Kerim Deniz ile Çarşamba Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Mustafa Uçar, yaptıkları ortak basın açıklamasında, engelli bireylerin haklarının suistimal edilmemesine yönelik çağrıda bulundular.

Dernek başkanlarının yaptığı ortak açıklamada, "ÖTV'de yüzde 90 ve üzeri rapor ile yaşlı bireyler adına 2. ve hatta 3. kişilerin aldığı araçlar yüzünden tüm engelliler fiyat sınırı ile cezalandırıldılar. Bayiiler de engellilerin ihtiyacı olan (geniş bagajlı ve kişilere özel opsiyonlu) araçları satamıyorlar. Bazı markalar artan ÖTV farkı ile fiyat yüksekliğinden hiç satamıyorlar. Geçen hafta da döviz artışı olunca satın almak için kredi sürecini başlatıp anlaşanlar da araçlarını alamayıp işlemleri yarım kalanlar gibi herkes kısaca mağdur oldu" denildi.

"Suistimalin önüne geçmek için fiyat ve araç sınırlaması getirilmeli"

Ayrıca başkanlar sözlerine şu şekilde devam ettiler: "55 bin lüks araç alındı, devlet ÖTV zararına uğratıldı' diyerek bunun bedeli hak sahibi engelli ve ailelerine ödetilemez. Sporcu ve çift sandalye kullananlar, 2 çocuğu engelli olan aileler hatta büyük puset ve tekerlekli sandalye kullananlar yedek koltuk değneğini bagajdan tutanların hepsi fiyat sınırlaması yüzünden ihtiyaç duydukları araçları alamıyorlar. Yaşlılar nedeniyle su istimalin önüne geçmek için fiyat ve araç sınırlaması onlara getirilmeli. Kimse kusura bakmasın! Hak sahibi engelliler için fiyat sınırı kaldırılmalı ve 2.00 cc motor sınırı da asla getirilmemeli. Ayrıca araç İstanbul'da sahibi başka ilde hatta 1. dereceden kan bağı olmayan kişiler kullanıyorsa tüm araçları toplatsınlar ya da ÖTV talep etsinler. Ama gerçek hak sahibi binlerce engelliler ve ailelerini mağdur etmesinler! Engelli hakları bu değil! BM Engelli Hakları Sözleşmesi'ne aykırı ve ayrımcılık ile karşı karşıyayız! Engelli hakları, suistimalciler yüzünden hakkını olanı elinden almak değildir. Suistimalin önüne geçmek için gerekli tedbir ve kontrolleri kamuda ilgili birimler yapmalı. Engelliler de haklarını başkalarına asla kullandırtmamalı! Suistimali engellemek için caydırıcı en ağır cezalar alınamıyorsa bunun suçlusu da masum engelliler değildir! Şimdi birlik ve tüm haklarımızda her engel grubu ile omuz omuza kolektif dayanışma ile alınmış yanlış kararın iptali için her ilde davalar açarak ilk adımı atma ve ilgili tüm kurumlarla haklı mağduriyetin giderilmesi için arabuluculuk, savunuculuk ve lobicilik yapma zamanı." - SAMSUN

Bedensel Engelliler, Kerim Deniz, Çarşamba, Engelli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Engelli dernekleri: 'Suistimalin önüne geçilmeli' - Son Dakika


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