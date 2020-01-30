Engelli dört çocuk babasının çaresizliği - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Engelli dört çocuk babasının çaresizliği - Son Dakika

Engelli dört çocuk babasının çaresizliği

6 saat önce

Antalya'da hurdacılık yaparak 4 engelli çocuğuna bakmaya çalışan Şahin Erbay, evinin bulunduğu arazinin park yapılacağını öğrenince dünyası başına yıkıldı.

Engelli dört çocuk babasının çaresizliği, System.String[]

Antalya'da hurdacılık yaparak 4 engelli çocuğuna bakmaya çalışan Şahin Erbay, evinin bulunduğu arazinin park yapılacağını öğrenince dünyası başına yıkıldı. Geçim mücadelesi veren ve çadırda yaşamaya dahi razı olan baba yetkililerden yardım beklediğini söyledi.


Antalya'nın Kumluca ilçesi Merkez Mahallesi Aydoğmuş Sokak'ta oturan Şahin Erbay (40) yaşadığı ekonomik sıkıntılardan dolayı yardıma muhtaç olduğunu belirtti. Hurdacılık yaparak geçimini sağlayan ve birden çok sağlık problemi yaşayan Şahin Erbay, 4 çocuğuyla birlikte zor şartlarda yaşadığını ve yardım beklediğini belirterek, "Eşim Leyla (40), çocuklarım Eray (13), Erkan (12), İpek (8) ve İdris (5) ile birlikte 7 yıldan beri burada oturuyoruz. Hurdacılıkla geçiniyorum. Bu eve 500 lira kira ödüyorum ama kirayı ödemekte zorlanıyorum. Bel fıtığı rahatsızlığım var, dizlerimde kemik erimesi var, çalışmakta zorlanıyorum. Hurdacılıktan başka hiçbir gelirim yok. 4 çocuğum var. Dördü de engelli, özel eğitim alıyorlar" dedi.


Belediye evi boşaltmasını istedi


Kumluca Belediyesi Zabıta ekipleri, yardıma muhtaç olan Şahin Erbay'a oturduğu evin arazisinin park alanı olacağını söyleyerek evi boşaltmasını istedi. Erbay ise yaptığı açıklamada, "Zabıtalar geldi, 'Belediyemiz buraya park yapacak, bu evi yıkacağız' dediler. Evi boşaltmamı istediler. Belediyeye gittim. Hurdacılık yaptığımı ve 4 çocuğum olduğu için bana kimsenin ev vermediğini söyledim. Devletimizden, büyüklerimizden yardım bekliyorum" dedi. - ANTALYA

Antalya, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 06:17 Kaynak: İHA
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