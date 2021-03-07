'Engelli Dostu ADÜ' Projesi başlıyor - Son Dakika

'Engelli Dostu ADÜ' Projesi başlıyor

07.03.2021 11:55
'Engelli Dostu ADÜ' Projesi başlıyor, System.String[]

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün ortak yürüteceği 'Engelli Dostu ADÜ' projesi kapsamında Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkan Vekili Öğr. Gör.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün ortak yürüteceği 'Engelli Dostu ADÜ' projesi kapsamında Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkan Vekili Öğr. Gör. Özden Faydalıgül, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan'ı makamında ziyaret etti.

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı'nın koordinatörlüğünü yaptığı proje kapsamında Aydın ve civarında yaşayan engellilere ulaşılarak 'Turuncu Bayrak' ödüllü Engelli Dostu Recep Tayyip Erdoğan Kütüphanesi'nin tanıtılacağını belirten Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkan Vekili Öğrt. Gör. Özden Faydalıgül, "Proje ile engellilerin bilgiye sorunsuz erişimlerini sağlayarak, Engelsiz Kütüphane fiziki ve kültürel hizmetlerinden faydalanmaları bu sayede sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak amaçlanıyor" dedi.

Projenin Valilik, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, ADÜ ve derneklerin iş birliği ile yürütüleceğini belirten Öğrt. Gör. Özden Faydalıgül, engellilerin sosyalleşme sürecine katkıda bulunularak, kültürel anlamda ilgilerini aktif hale getirmeleri ve kendilerini daha rahat ifade edebilmelerinin hedeflendiğini söyledi.

Ziyaret; projenin planı, işleyişi ve gereksinimleri görüşülmesinin ardından sona erdi. - AYDIN

'Engelli Dostu ADÜ' Projesi başlıyor

Adnan Menderes Üniversitesi, Ömer Turan, Engelli, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Engelli Dostu ADÜ' Projesi başlıyor - Son Dakika


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