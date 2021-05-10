Engelli dostu İstanbul Havalimanı - Son Dakika

ENGELLİ yolcuların seyahatlerini kolaylaştırmak için özel tasarlanan İstanbul Havalimanı hem ulusal hem de uluslararası anlamda adından söz ettiriyor. Engelli yolcuların havalimanına girişlerinden uçağa binişine kadar her noktasının düşünüldüğü havalimanında yolcular uçuşlarını sorunsuz gerçekleştiriyor.

10-16 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Engelliler Haftası nedeniyle İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, sosyal medya hesaplarından 19 dakikalık 'Ceyda Düvenci ile Erişebilir Havalimanı' videosu yayınladı. Kendisi de bir engelli annesi olan Ceyda Düvenci bu videoda havalimanında engelli yolcuların uçuşlarını sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmesi için alınan önlemler ve yenilikleri anlattı. İGA Yolcu Deneyimi Dizayn Sorumlusu Hilal Kahraman ise, engelli yolcuların daha rahat yolculuk edebilmesi için derneklerle bir araya geldiklerini ve engelli bireylerin isteklerine göre havalimanını dizayn ettiklerini söyledi.

HAVALİMANI ENGELLİ YOLCULAR İÇİN ÖZEL TASARLANDI

Engelli yolcular için özel tasarlanan İstanbul Havalimanı'nda özel yolcular için 906 adet otopark bulunuyor. Bu otoparklar engelli yolcuların daha rahat giriş ve çıkış yapması için asansör ve çıkış noktalarına yakın bulunuyor. Araçlarıyla havalimanına gelen yolcularının, araçtan inişlerinin daha rahat olması için üç noktada özel araç alanları bulunuyor. Görme engelli yolcular için ayrıca terminal içerisinde hissedilebilir yüzeyde bulunuyor. Bu yüzey sayesinde görme engelli yolcuların seyahatleri daha rahat bir şekilde yapabiliyor. Havalimanında engelli yolcular içi ayrıca özel check-in kontuar, özel güvenlik ve pasaport kontrol noktaları da bulunuyor. Terminal içerisinde bulunan yönlendirme levhaları engelli yolcular için özel olarak tasarlandı. Görme engelliler için Braille alfabesi yerleştirilen yönlendirme tabelalarına, zihinsel özürlülere yönelik anlaşılabilir sembol/piktogramlar bulunuyor. Bunların dışında özel engelli tuvaletleri, özel alanlar, engelli yolcular için ayarlanmış asansör ve yürüyen merdiven ve dinlenme alanlarıyla yolcuların seyahatlerini kolaylaşıyor.

ERİŞEBİLİRLİK İŞYERİ ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLDÜ

Engelli yolcular için özel tasarlanan İstanbul Havalimanı geçtiğimiz aylarda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen "Türkiye Erişilebilirlik Ödülleri" töreninde 'Erişilebilir İşyerleri' kategorisinde İstanbul Havalimanı birinci seçilmişti. Ödülü, Havalimanı İşletmeci İGA CEO'su Kadri Samsunlu'ya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan takdim etmişti.

- İstanbul