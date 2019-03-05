Engelli Eğitim Merkezi'nde Bilgi Yarışması

Çorum Belediyesi Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitime devam eden öğrenciler arasında bilgi yarışması düzenlendi.

Çorum Belediyesi Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitime devam eden öğrenciler arasında bilgi yarışması düzenlendi.



Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen bilgi yarışmasında her sınıftan 3 öğrenci yarıştı. Öğrenciler arasında kıyasıya gerçekleşen yarışta öğrenciler keyifli anlarda yaşadı. Öğrencilere 25 soru sorulurken, öğrenciler doğru cevapları verebilmek için arkadaşlarıyla mücadele ederken bir taraftan eğlendiler. Sınıflar arasında gerçekleştirilen yarışmanın sonucunda doğru cevabı veren seramik sınıfı birinci olmayı başardı. Her ay farklı bir etkinliğin düzenlendiği Çorum Belediyesi Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğreticileri bundan sonra da etkinliklerin devam edeceğini belirttiler. - ÇORUM

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Zihinsel Engelli Erkek Çocuğuna Cinsel İstismarda Bulunan Sapık Tutuklandı

Yaşlı Adam, Kızından Helallik İsteyip İntihar Etti

Gebze-Halkalı Hattı İçin Korkutan Uyarı: Hayati Derecede Eksiklikler Var

DSP Lideri Aksakal'dan Kılıçdaroğlu'na: Ne İçiyorsun Sen Bize de Söyle!