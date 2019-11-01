Son Dakika Haberleri: Engelli emekli maaşını Mehmetçik Vakfına bağışladı
Son Dakika Yaşam Engelli emekli maaşını Mehmetçik Vakfına bağışladı

Engelli emekli maaşını Mehmetçik Vakfına bağışladı

6 saat önce

Adana'da yüzde 15 bedensel engeli bulunan Hasan Varlı, geçirdiği iş kazası sonucu Emekli Sandığı'ndan kendisine bağlanan aylık 320 TL'yi Barış Pınarı Harekatı'na destek için Mehmetçik Vakfına bağışladı.

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Adana'da yüzde 15 bedensel engeli bulunan Hasan Varlı, geçirdiği iş kazası sonucu Emekli Sandığı'ndan kendisine bağlanan aylık 320 TL'yi Barış Pınarı Harekatı'na destek için Mehmetçik Vakfına bağışladı. Varlı, ilk aylığını bağışladıktan sonra, "İnşallah devamı da gelir. Devletimizin her zaman yanındayım" dedi.


8 çocuk babası Hasan Varlı (48), 2016'da çalıştığı inşaatta 6 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Varlı'nın ayak topuklarına ise ameliyatla platin takıldı. Yüzde 15 bedensel engelli raporu alan Hasan Varlı, Emekli Sandığı'na başvurarak malulen emekli oldu.


"Her ay maaşımı bağışlayacağım"


320 lira emekli maaşı alan Varlı, 'Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak için 1 yıl boyunca maaşını Mehmetçik Vakfına bağışlamaya karar verdi. İlk maaşını bağışlayan Varlı, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Devletimizin yanında olduğumuzu ispatlamak için böyle bir bağış yaptım. 3 seneden beri 320 TL emekli maaşım var. Onu Mehmetçik Vakfı'na bağışladım. 1 yıl boyunca da her ay maaşımı bağışlayacağım. İnşallah devamı da gelir. Devlet, iş kazasından sonra bana para verdi. Ben devlete maaşımı vermişim çok değil. Çağırsalar şimdi yine askere giderim" diye konuştu.


"Bu sadece bir operasyon"


İşsiz olduğunu ve kendilerine İstanbul'da çalışan oğlunun baktığını belirten Varlı, "Bağışım helal olsun. İş bulamadığım için çalışamıyorum. Bu dünyada ölmeden İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görmek istiyorum. Başka bir arzum yok. Biz Türk insanıyız. Daha Türk insanının savaştığını o dış güçler görmedi daha" ifadelerini kullandı. - ADANA

Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 11:22 Kaynak: İHA
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