Son Dakika Haberleri: Engelli erişilebilirliği olmayan binalara ruhsat ve iskan verilmeyecek
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Engelli erişilebilirliği olmayan binalara ruhsat ve iskan verilmeyecek

26 dakika önce

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapı denetimiyle ilgili düzenlemeyle yapıların proje aşamasında engelliler için erişilebilir olması zorunlu hale gelecek.

Engelli erişilebilirliği olmayan binalara ruhsat ve iskan verilmeyecek, System.String[]
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapı denetimiyle ilgili düzenlemeyle yapıların proje aşamasında engelliler için erişilebilir olması zorunlu hale gelecek.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 01:43 
Ekonomi
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