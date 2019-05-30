Engelli erişilebilirliği olmayan binalara ruhsat ve iskan verilmeyecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapı denetimiyle ilgili düzenlemeyle yapıların proje aşamasında engelliler için erişilebilir olması zorunlu hale gelecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapı denetimiyle ilgili düzenlemeyle yapıların proje aşamasında engelliler için erişilebilir olması zorunlu hale gelecek.

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