Engelli erişilebilirliği olmayan binalara ruhsat ve iskan verilmeyecek
26 dakika önce
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapı denetimiyle ilgili düzenlemeyle yapıların proje aşamasında engelliler için erişilebilir olması zorunlu hale gelecek.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapı denetimiyle ilgili düzenlemeyle yapıların proje aşamasında engelliler için erişilebilir olması zorunlu hale gelecek.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 01:43
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