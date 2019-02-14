Engelli Eşe Sevgililer Günü'nde Tekerlekli Sandalye Sürprizi

Sosyal medyada "Dede torun mavi kapak" adıyla açtıkları hesap sayesinde pek çok engelliyi sevindiren Halit Aydoğan (72) ve torunu Melike Sarıtaş (17), tekerlekli sandalye talebinde bulunan ve eşine 14 Şubat Sevgililer Günü için sürpriz yapmak isteyen Nadir Koç'un mutluluğuna ortak oldu.

SELÇUK KIZILDAĞ - Sosyal medyada "Dede torun mavi kapak" adıyla açtıkları hesap sayesinde pek çok engelliyi sevindiren Halit Aydoğan (72) ve torunu Melike Sarıtaş (17), tekerlekli sandalye talebinde bulunan ve eşine 14 Şubat Sevgililer Günü için sürpriz yapmak isteyen Nadir Koç'un mutluluğuna ortak oldu.



Eskişehir'in yanı sıra Türkiye'nin birçok ilinden kargo yoluyla plastik kapak bağışı kabul eden Halit Aydoğan ile torunu, proje başından bu yana ihtiyaç sahipleri için sağladıkları 177. tekerlekli sandalyeyi, Nadir Koç'un eşi Reyhan Koç'a (34) teslim etmek için çiftin Eskişehir merkez Tepebaşı ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'ndeki evine gitti.



İkili, tekerlekli sandalyeyi teslim ederek Reyhan ve Nadir Koç çiftinin mutluluğunu paylaştı.



Halit Aydoğan, sosyal medyada kurdukları platform sayesinde "mavi kapak" desteğinin tüm Türkiye'de gün geçtikçe çoğaldığını söyledi.



Torunuyla sadece bir elçi olduklarını belirten Aydoğan, "Destek veren, kargolarla torba torba mavi kapak gönderenlerin sayesinde insanlarımızı mutlu etmeye çalışıyoruz." dedi.



"İyi ki benim dedem"



Proje ortağı torun Melike Sarıtaş da bu Şubat Sevgililer Günü sürprizinin, kendisini etkilediğini kaydetti.



Dedesiyle çıktıkları yolda her gün yeni dostluklar kazanıp hayata daha pozitif baktıklarını vurgulayan Sarıtaş, şöyle konuştu:



"İyi ki benim dedem. İnsanları sevmesi, onlar için çıkarsızca mücadele etmesi, biz gençlere örnek oluyor ve bizleri geleceğe hazırlıyor. Bugün yaptığımız sürpriz, engellerin aşka engel olamayacağı mesajını verebilmek içindi. Reyhan Hanım belki de eşinden bugün sadece 'Sevgililer Günümüz kutlu olsun' sözünü duyacaktı fakat böyle olunca hem onlar hem de biz çok duygulandık. Tüm dünyanın Sevgililer Günü kutlu olsun."



"Aşk engel tanımaz"



Tekerlekli sandalyeyi görünce çok heyecanlandığını anlatan yürüme engelli Reyhan Koç ise böyle bir sürprizle karşılaşacağını tahmin etmediğini dile getirdi.



Genç kadın, eşini çok sevdiğini söyleyerek, "10 sene çıktık. 4 yıldır evliyiz. Ailem evlenmemi istemedi ama ben eşime kaçtım. Seviyordum çünkü. Her günümüz özel geçiyor zaten. Geçen yıl da 14 Şubat'ta yemeğe çıkmıştık fakat bu sürpriz oldu. Öncelikle dede torun mavi kapak destekleyicilerine, daha sonra sizlere ve eşime çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.



Eşinin engeli dolayısıyla tekerlekli sandalye ihtiyaçlarının olduğunu belirten Nadir Koç da "Televizyonlarda dede torun ile alakalı haberleri görmüştüm. Bugün aradılar, işteydim. Öğle paydosunda teslim edelim dediler, geldim. Eşimi mutlu ettik. Şimdi tekrar işe döneceğim. Çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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