Engelli eşine sürpriz yapmak isteyen engelliyi de dolandırdılar - Son Dakika

Adana polisinin yaptığı operasyonda vatandaşları bahis oynatarak kazanç elde etme bahanesiyle 2 milyon 165 bin lira dolandırdığı ileri sürülerek yakalanan zanlıların, Engelliler Günü'nde engelli eşine ev alarak sürpriz yapmak isteyen engelliyi de dolandırdıkları ortaya çıktı.



Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi sanal devriye ekipleri, bir grubun sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla yasa dışı bahis sitelerinde başkaları yerine oynadıkları kuponlarla birçok kişinin yüksek kazanç elde etmesini sağladıklarını söyleyerek dolandırıcılık yaptığını belirledi. Bu tespit üzerine polis, savcılıktan alınan izinle zanlıları teknik ve fiziki olarak takip etmeye başladı. Zanlılara sosyal medya ve telefonla ulaşarak, "Biz yasa dışı bahis işi yapıyoruz. Şimdi senin adına 300 liralık kupon yapacağız, çok yüksek paralar kazanacaksın" diyerek ağına düşürdüğü kişiden 300 lirayı aldıktan sonra şahısla tekrar irtibat kurup, "50, 100, 150 bin lira para kazandınız. Bahis sitesi yurt dışından işlem yapıyor. Parayı alabilmeniz için bize havale parası yatırmanız gerekiyor" diyerek vatandaşlardan binlerce lira para aldıkları ayrıca parayı iki parça gönderen vatandaşları tekrar arayarak, "Sistem kabul etmiyor. Parayı tek seferde gönderin" diyerek ikinci kez para aldıkları belirlendi. İnandırıcı olması için bu yöntemle çok para kazanan kişiler varmış gibi göstermek için klip çekip bunu da sosyal medyadan vatandaşlara gönderdikleri belirlendi. Ayrıca para yatıran vatandaşlara yine sosyal medyadan "kazandınız" diye video çekip gönderip para istedikleri saptandı. Polis zanlılara yönelik yaptığı operasyonda 25 şüpheliden 20'sini Adana, Mersin ve Bartın'da düzenlediği eş zamanlı operasyonla yakaladı. Zanlılar sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkartılan zanlılardan Mahsun Ş., Onur D. ve Önder A. tutuklanırken 15 zanlı adli kontrol tedbiriyle, 2 zanlı ise savcılıktan tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.



Engelli eşine ev sürprizi yapmak isterken dolandırıldı



Bu dolandırıcıların ağına düşen biri de engelli G.T. (31) oldu. İşsiz olan G.T., kendisi gibi fiziksel engelli eşi R.T.'ye 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde sürpriz yapmak istedi. Biraz birikmiş parasının üzerine para koyarak eşine ev almak isteyen G.T. sosyal medyada 300 liraya 60 bin lira para kazandırıldığını gördü. Bunun üzerine şahıslarla irtibata geçip 300 lira para gönderdi. Bir süre sonra G.T.'ye 'kazandınız' videosu geldi. Ancak kazandığı 60 bin lirayı alması için ondan 2 bin lira para istediler. G.T. bu parayı gönderdi ancak parayı 1 lira fazla yatırdığı için sistemin kabul etmediğini söyleyen zanlılar tekrar 2 bin lira para istedi. Bunun üzerine G.T.'nin eşi R.T. eşinin sürekli telefonda konuştuğunu görerek ikinci kez dolandırılmasının önüne geçti. G.T. para yatırmayınca bu kez zanlılar bir avukatın ismini kullanıp onun kimlik fotoğrafını atarak icra takibi başlatılacağı tehdidinde bulundu. Ancak G.T. buna inanmayarak polise gitti.



G.T. tek amacının Engelliler Günü'nde eşinin bir ev sahibi olma hayalini gerçekleştirmek olduğunu, ona sürpriz yapmak istediğini ancak dolandırıldığını, zanlılardan şikayetçi olduğunu belirterek, "Kimse bunlara inanmasın. Sosyal medyada yüksek paralar kazandığını söyleyen insanlar var hepsi yalan. Kimse inanmasın bunlar dolandırıcı. İnsanların hayallerini yıkıyorlar" dedi. - ADANA