Engelli Futbolu Şenliği, İzmir'de yapıldı

Engelli Futbolu Şenliği, İzmir'de düzenlendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre UEFA'nın "EqualGame" (Eşit oyun) felsefesi çerçevesinde ve TFF'nin "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte tamamen "Grassroots" (Kökleşmiş) odaklı aktiviteler yapıldı.

Şenlik aracılığıyla, İzmir genelindeki engelli okulları ile engellilere yönelik hizmetleri üstlenen kurum ve kuruluşlardan yaklaşık 325 kişi futbol etkinliklerine katılma fırsatını yakaladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Balçova Belediyesi ile iş birliği içinde düzenlenen organizasyonda, Ege Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi'nde öğrenim gören 50 gönüllü görev aldı.

TFF Engelli Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy, şenliğin açılışında yaptığı konuşmada, UEFA'nın eşit oyun ilkesine vurgu yaptı ve bu tür etkinliklerin sayısının artırılması gerektiğini söyledi.

Şenlikte öne çıkan noktalardan biri ise bu yıl Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden İzmirspor'un teknik sorumlusu Ali Metin'in, takım kadrosunda bulunan ve İşitme Engelli Milli Takımı ile Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonluğu yaşayan 5 öğrencisiyle birlikte katılımı oldu.