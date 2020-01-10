Engelli genç, cep telefonu aracılığıyla kitap yazdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Engelli genç, cep telefonu aracılığıyla kitap yazdı - Son Dakika

Engelli genç, cep telefonu aracılığıyla kitap yazdı

6 saat önce

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, "Friedreich ataksisi" hastalığıyla mücadele eden 21 yaşındaki Umut Yalvaç, cep telefonunun notlar kısmını kullanarak 3 yıllık çabaları sonucunda "Umuda Yolculuk" adlı kitabını hazırladı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, "Friedreich ataksisi" hastalığıyla mücadele eden 21 yaşındaki Umut Yalvaç, cep telefonunun notlar kısmını kullanarak 3 yıllık çabaları sonucunda "Umuda Yolculuk" adlı kitabını hazırladı.

İçerisu Mahallesi'nde yaşayan ve İslahiye ilçesinde özel bir rehabilitasyon merkezinde on yıldır öğrenim gören doğuştan Friedreich ataksisi hastası Yalvaç, yaşama enerjisiyle dikkati çekiyor.

Yalvaç, telefonundaki notlar kısmı sayesinde, içerisinde hayata bağlanmasını sağlayan unsurları işlediği şiir, deneme ve makalelerin yer aldığı kitabını oluşturdu.

Yalvaç, öğretmenlerinin de desteğiyle yaklaşık 3 yılda oluşturduğu "Umuda Yolculuk" adını verdiği kitabını raflara taşımayı başardı.

Eğitim gördüğü rehabilitasyon merkezinde kitaplarını imzalayan Yalvaç, gazetecilere yaptığı açıklamada, doktorunun tavsiyesiyle kitap yazma fikrinin ortaya çıktığını daha önceleri ailesinin yardımlarıyla şiir ve roman yazmayı denediğini dile getirdi.

Ancak daha sonra hayallerini gerçekleştirmek için teknolojiden yararlanıp telefonundaki notlar kısmıyla kitap yazmaya başladığını aktaran Yalvaç, şöyle konuştu:

"Kitabımda genelde akrostiş şiirler bulunuyor. Şiirlerin yanı sıra makale ve deneme yazılarım da mevcut. Kitabı oluşturabileceğini her zaman inandım. Şimdi de ise başardım. Başarmam için önümde hiçbir engel bulunmadığını anladım. Herkesin bir hikayesi var. Ben de hikayemi yazdım. Çok mutluyum. Kitabımda genelde sevgiyi anlattım. Negatif olmamayı ve mutlu olmayı ön planda tuttum. Kitabımı elime aldığımda çok güzel duygular yaşadım."

Engelli genç, cep telefonu aracılığıyla kitap yazdı

Yalvaç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 03:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fenomen Meriç İzgi'ye hayranından şaşkına çeviren istek: Seninle öpüşmek istiyorum, beni kırma
Bulduğu çantadaki 5 bin 500 lirayı harcayan adam yakalandı Canlı yayında Gökçek'i kızdıran sözler: Hande Hanım susturuyor musunuz? AK Partili İmirze Demir'in acı günü! Minik kızı 8. kattan düşerek hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
21:43 Denizli inşaat sırasında kayan toprağın altında kalan işçi yaralı kurtarıldı - Son Dakika
21:42 Muğla'ya Lazkiye'den gelen teröristler, yargılandıkları davada hapisle cezalandırıldı - Son Dakika
21:42 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Son Dakika
21:41 Antalya taksici, kadın müşterisini darbetti iddiası - Son Dakika
21:41 Burdur'da, hafif ticari araç tarlaya devrildi: 5 yaralı - Son Dakika
19:17 AK Partili İmirze Demir'in acı günü! Minik kızı 8. kattan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
18:20 Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2020 21:43:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Engelli genç, cep telefonu aracılığıyla kitap yazdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]