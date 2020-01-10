Engelli genç, cep telefonu kullanarak kitap yazdı - Son Dakika
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Engelli genç, cep telefonu kullanarak kitap yazdı

6 saat önce

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde yaşayan Friedreich Atasisi (FRDA) hastası Umut Yalvaç (21), cep telefonun not bölümünü kullanarak kitap yazdı.

Engelli genç, cep telefonu kullanarak kitap yazdı, System.String[]

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde yaşayan Friedreich Atasisi (FRDA) hastası Umut Yalvaç (21), cep telefonun not bölümünü kullanarak kitap yazdı. Yalvaç, satışa çıkardığı 'Umuda Yolculuk' adlı kitabında engellilerin pes etmediği sürece her şeyi başarabileceğini anlatıyor.

İçerisu Mahallesi'nde 5 çocuklu ailenin 4'üncüsü olan Umut Yalvaç, ilkokul 4'üncü sınıfta FRDA hastası olduğunu öğrendi. Ablaları Sevgi ve Nurgül Yalvaç'ı aynı hastalık nedeni ile kaybeden Umut Yalvaç, genetik olan hastalığı nedeni ile zaman içerisinde duyma, konuşma, yürüme bozuklukları yaşayarak hayatına tekerlekli sandalye ile devam etmeye başladı. Babası Ellez ve annesi Safiye ile birlikte yaşayan Umut Yalvaç, 3 yıl önce doktor olan ağabeyi Yusuf Yalvaç'ın kendisine hediye ettiği cep telefonunun not bölümünü kullanarak kitap yazmaya başladı. Bu süreçte tamamlanan 48 sayfalık 'Umuda Yolculuk' adlı kitaptan 1000 adet basıldı.

'KİTABIMDA SEVGİYİ ANLATTIM'

Kitabında mutluluğu anlattığını söyleyen Yalvaç şunları dedi: "Herkesin bir hikayesi vardır diyerek kitabımı elime aldığımda mutluluğu tattım. İlkokulda yakalandığım hastalık nedeniyle açık liseyi de sınavlara gitme zorluğu ve yorulmam nedeniyle bırakmak zorunda kaldım. İlkokulu bitirdikten sonra ağabeyimin cep telefonu hediye etmesi ve beni yazmaya yönlendirmesiyle yazamaya başladım. Kitabımda sevgiyi anlattım, her insan hayata biraz sevgi dolu bakarak mutlu olmalıdır diyerek yazdım. Kitabımı ilk elime aldığımda çok heyecanlandım, çok mutlu oldum. Mutluluğu hem yazarken, hem de kitabımı elime alınca tattım. Özellikle yazmamı isteyen ağabeyim Yusuf Yalvaç'a, kitabımın basılmasına ve basımına destek olan rehabilitasyon merkezine ve emeği geçen herkese teşekkür ederim."

'BİZLER İÇİN DE UMUT OLDU'

Yalvaç'ın eğitim gördüğü rehabilitasyon merkezi öğretmenlerinden Pınar Budak ise, "Umut, kitabıyla engellerin gerçekten var olmadığını sadece insan zihninde var olduğunu bizlere hatırlattı. Umut, sürekli şiir ve yazılarını yazarken kendisini hep geliştirmeye çalışan, daha iyisini yapmaya çalışan biridir. Sadece kendisi için değil bizler için de umut oldu. Bize bakmak ve görmek arasındaki farkı gösterdi. Yeni yazıları üzerinde de çalışıyor. Umarım bu kitabıyla herkesin kalbine dokunur ve umudu ve inancıyla diğer öğrencilere de örnek olur" dedi.

FRİEDREİCH ATAKSİSİ NEDİR?

Genetik bir hastalık olduğu bilinen Friedreich Ataksisi, insan DNA'sında bulunan 9'uncu kromozomdaki bozukluk nedeniyle ortaya çıktığı belirtilmektedir. 1860 yılında ilk kez Alman doktor Nikolaus Friedreich tarafından tanımlanan Friedreich Ataksisi, ismini de bu şekilde almıştır. Friedreich Ataksisi, sinir sisteminde hasara neden olan ilerleyici bir hastalıktır. Zaman içinde konuşma bozuklukları, yürüme bozuklukları ve denge kaybı gibi sorunlara neden olur. Neden olduğu fiziksel engellerin yanı sıra kalp ve şeker hastalığına davetiye çıkaran Friedreich Ataksisi, genetik bir hastalıktır.


Nurdağı, Yalvaç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 11:33 Kaynak: DHA
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