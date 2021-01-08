Engelli genç devlet desteğiyle keçi sürüsü sahibi oldu - Son Dakika

Tokat'ın Artova ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki doğuştan engelli Seçgin Bıyık, hibe olarak aldığı 40 kıl keçisi ile büyük bir sürü sahibi oldu.

Finansmanı İŞKUR tarafından sağlanan, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanlığının iştirakçi olduğu "Engelli Kardeşim Kendi İşini Kur Projesi" kapsamında Sağlıca köyünden doğuştan bir tür kanama hastalığı bulunan Seçgin Bıyık'a 39'u dişi, 1'i erkek olmak üzere 40 kıl keçisi hibe olarak teslim edildi.

Aldığı destekle büyük bir sürü sahibi olan Bıyık, yetiştirdiği hayvanlardan da başka bir engelliye verilmek üzere 40 oğlağı yetkililere teslim edecek.

Bıyık, AA muhabirine, yüzde 60 engelli raporunun olduğunu, projeden yararlanmak üzere İŞKUR'a başvurduğunu söyledi.

Projeden yararlanmaya hak kazandığını belirten Seçkin, kendisine desteği sağlayan Vali Dr. Ozan Balcı ile bütün yetkililere teşekkür etti.

Seçgin Bıyık'ın babası Dilaver Bıyık da keçileri aralık ayında teslim aldıklarını dile getirerek, "Başta Cumhurbaşkanımız, Valimiz olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ederim. Devletimden 40 keçi aldık. Allah devletimize zeval vermesin. Devletimiz engelliye, yaşlıya, öğrencimize, çoluk çocuğumuza varana kadar bakıyor. Büyük bir imkan. Herkesin yararlanmasını öneririm." dedi.