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Engelli genç hayalini kurduğu klibi çekti

7 saat önce

Bilecik'te doğuştan engelli olan ve tekerlekli sandalyeye bağlı hayatını devam eden 14 yaşındaki Abdullah Umut Şirin, yaptığı rap parça için hayalini kurup çektiği klibi büyük beğeni topladı.

Engelli genç hayalini kurduğu klibi çekti, System.String[]

Bilecik'te doğuştan engelli olan ve tekerlekli sandalyeye bağlı hayatını devam eden 14 yaşındaki Abdullah Umut Şirin, yaptığı rap parça için hayalini kurup çektiği klibi büyük beğeni topladı.


Bilecik'te doğuştan belden aşağı tutmayan ve tekerlekli sandalyeye bağlı hayatını devam eden Abdullah Umut Şirin, yazdığı "Engelleri Aş" adlı rap çalışmasına arkadaşlarının yardımı ile klip çekti. Bir stüdyoda çekilen klibin seslendirilmesinde Abdullah Umut Şirin'e arkadaşı olan Tolga İnci eşlik etti.


Bu çalışmanın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında farklılık oluşturmak için hazırladıklarını anlatan Abdullah Umut Şirin, "Bu rap parçayı ben 2 ayda yazdım. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında bir farkındalık oluşturmak istedim. Buna bir de klip hayalim vardı. Sağ olsun arkadaşlarımın yardımı ile bir de klip çektik. Klip çok beğeni topladı. Engeller aşılmak içindir sloganı ile hazırladığımız bu farkındalık klibin devamını yapmayı düşünüyoruz. Buradan bana bu klip için yardımcı olan tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi. - BİLECİK

Dünya Engelliler Günü, Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 11:05 Kaynak: İHA
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