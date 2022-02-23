Engelli genç İŞKUR'un desteğiyle reklamcı oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Engelli genç İŞKUR'un desteğiyle reklamcı oldu

23.02.2022 14:08
Engelli genç İŞKUR'un desteğiyle reklamcı oldu

Isparta'da yüzde 80 engelli raporu bulunan 25 yaşındaki Ramazan Cihan Aydoğdu, Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) hibe desteğinden faydalanarak kendi işini kurmanın mutluluğunu yaşıyor.

Isparta'da yüzde 80 engelli raporu bulunan 25 yaşındaki Ramazan Cihan Aydoğdu, Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) hibe desteğinden faydalanarak kendi işini kurmanın mutluluğunu yaşıyor.

Aydoğdu, anne karnında göbek kordonunun boynuna dolanması nedeniyle gelişimini tamamlayamadan dünyaya geldi. Rahatsızlığı dolayısıyla 17 yaşında ameliyat olan gence, yüzde 80 engelli raporu verildi.

Lise eğitimini yarım bırakmak zorunda kalan Aydoğdu, müzikle ilgilenmeye başladı. Evinde kendi imkanlarıyla müzik prodüksiyon çalışmaları yapan genç, kendi iş yerini açmak için araştırma yapmaya başladı.

Aydoğdu, İŞKUR'un engelli bireylerin kendi işini kurmaları için hibe desteği verdiğini öğrenerek İŞKUR Isparta İl Müdürlüğüne başvurdu. Projesini oluşturan Aydoğdu, İŞKUR tarafından verilen 45 bin liralık hibe desteğine hak kazandı.

Engelli genç, aldığı hibe desteğiyle uzun zamandır hayalini kurduğu reklam ve promosyon işlerini yaptığını iş yerini açtı.

Aydoğdu, AA muhabirine, 17 yaşına kadar nefes alıp vermekte zorluk çektiğini söyledi.

Ameliyattan sonra durumunun düzeldiğini ifade eden Aydoğdu, "Allaha şükür bugünlere geldim, kendi iş yerimi açtım. Artık geleceğe daha umutlu bakıyorum. Engelli bireylerin hayallerine kavuşmaları için bu tür desteklemelere başvurmalarını öneriyorum." dedi.

Engelli genç İŞKUR'un desteğiyle reklamcı oldu
Engelli genç İŞKUR'un desteğiyle reklamcı oldu

YORUMLAR
500
Görmeden kaymanın keyfini yaşadılar Görmeden kaymanın keyfini yaşadılar 'Barış Oyuncağı Projesi'yle yapılan oyuncaklar Suriyeli çocuklara hediye edildi 'Barış Oyuncağı Projesi'yle yapılan oyuncaklar Suriyeli çocuklara hediye edildi

Ramazan Cihan, Engelli, Isparta, İŞKUR, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Engelli genç İŞKUR'un desteğiyle reklamcı oldu - Son Dakika


Son Dakika
14:11 Fazıl Say, cumhurbaşkanı adayını açıkladı: Açık ve net, aday Ekrem İmamoğlu olmalıdır
14:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin pozisyonunu açıkça ifade etti: Rusya'dan da, Ukrayna'dan da vazgeçmemiz mümkün değil!
14:08 Öldürülen İYİ Partili ilçe başkanı davasında 2 kişi tutuklandı!
13:58 İslam Memiş açıkça uyardı: Savaş riskinden dolayı gram altın 1450 lira olabilir
13:53 Kilo veren Hadise son halini paylaştı, takipçileri ikiye bölündü
13:08 Sadece tarot falına baktırmak istemişti! Gözleri bağlanıp istismar edildi
13:25 Rusya-Ukrayna krizinde son durum: Ukrayna'da 1 ay süreyle OHAL ilan edildi!
18:02 Bu hastalık berberi ayakta uyutuyor! 15 yıldır çaresiz bekliyor
13:03 Rusya-Ukrayna geriliminde arada kalan 80 bin Türk! İşgal tehdidi altındaki ülkede 3 milyona yakın Müslüman yaşıyor
12:52 İran, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş ihtimalinden vazife çıkardı ve Avrupa'ya mesaj verdi: Gaz temin etme kapasitemiz var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 14:31:43. #1.13#
SON DAKİKA: Engelli genç İŞKUR'un desteğiyle reklamcı oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement