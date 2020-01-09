Engelli genç kız akülü tekerlekli sandalyesine kavuştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Engelli genç kız akülü tekerlekli sandalyesine kavuştu - Son Dakika

Engelli genç kız akülü tekerlekli sandalyesine kavuştu

6 saat önce

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde sosyal medya üzerinden yardım isteyen yürüme engelli genç kız, akülü tekerlekli sandalyesine kavuştu.

Engelli genç kız akülü tekerlekli sandalyesine kavuştu, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde sosyal medya üzerinden yardım isteyen yürüme engelli genç kız, akülü tekerlekli sandalyesine kavuştu.


Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, sosyal medya hesabına gelen mesajla Tombak Mahallesinde ziyaret ettiği Betül Sağır'ın bir talebini yerine getirdi.


Başkan Aydın, ziyarette Betül ile yakından ilgilenip hastalığı, tedavi durumu ve günlük aktiviteleri hakkında bilgiler alarak, taleplerinin yerine getirilmesi için de ilgili personellere talimat verdi.


Başkan Aydın'ın talimat üzerine harekete geçen Göksun Belediyesi Sosyal Hizmetler Birimi, Betül Sağır'ın akülü tekerlekli sandalye talebini karşılamak üzere gerekli muayenesini yaptırarak sağlık kurulu raporunu aldı. Göksun Belediyesi ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile Betül Sağır, akülü tekerlekli sandalyesine kavuştu.


Akülü tekerlekli sandalyesine kavuşan Betül Sağır, "Çok mutluyum. Bir mesajın bu kadar etkili olacağını hiç tahmin etmemiştim. Mesajıma anında karşılık vererek ziyaretime gelen, sonrasında talebimi karşılamak için personellerini görevlendiren Göksun Belediye Başkanımız Hüseyin Coşkun Aydın'a ve bana bu akülü sandalyeyi gönderen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör'e çok teşekkür ediyorum." dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Göksun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 02:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Atatürk'ün sohbet ettiği o küçük kız, 90 yaşında hayatını kaybetti
Havalimanında olay çıkaran Aleyna Tilki'den açıklama geldi Ünlü şarkıcı Cenk Eren'in Pınar Altuğ'a yaptığı 'etek' yorumu olay oldu! Jelena Karleusa, evinin önünde bekleyen Vranjes'i polise şikayet etti

Son Dakika Haberleri
20:48 Gaziantep'de Bizans Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 40 sikke ele geçirildi - Son Dakika
20:48 Lübnan Zeytune Araştırma Merkezi: Türkiye, Filistin davasını desteklemede olumlu rol oynuyor - Son Dakika
20:46 460 tarihi sikkeyi satmak isteyen iki şüpheli yakalandı - Son Dakika
20:46 Spor demir grup sivasspor - waldhof mannheim 2-2 - Son Dakika
20:46 İzmir'de zincirleme kaza: 1'i ağır 6 yaralı - Son Dakika
19:52 Terör örgütünden kaçışlar devam ediyor - Son Dakika
19:05 Tunceli'de ilçeyi sokağa döken olayda iğrenç detaylar! Sonradan tutuklanan 2 kişinin de cinsel istismar mağduru oldukları ortaya çıktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2020 20:53:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Engelli genç kız akülü tekerlekli sandalyesine kavuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]