Engelli genç kız hastalığına yenik düştü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Engelli genç kız hastalığına yenik düştü - Son Dakika

Engelli genç kız hastalığına yenik düştü

6 saat önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki engelli Selenay Çiçek, akciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Engelli genç kız hastalığına yenik düştü, System.String[]

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki engelli Selenay Çiçek, akciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.


Kocaeli'nin İzmit ilçesi İzmit 28 Haziran Mahallesi'nde yaşayan engelli Selenay Çiçek, akciğer yetmezliği nedeniyle yaklaşık 10 gün önce özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Çiçek, yaşam savaşına yenik düşerek hayatını kaybetti. Çiçek'in cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Yakınlarını yasa boğan Çiçek'in cenazesi, ikindi namazını müteakiben İzmit Zincirlikuyu Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından İzmit Kent Mezarlığı'nda toprağa verilecek. - KOCAELİ

Kocaeli, İzmit, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 01:59 Kaynak: İHA
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