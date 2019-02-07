Son Dakika Haberleri: Engelli Genç Kız Kayıplara Karıştı

Engelli Genç Kız Kayıplara Karıştı

31 dakika önce

Bursa'da kayıp zihin engelli genç kızdan 24 saattir haber alınamıyor.

Engelli Genç Kız Kayıplara Karıştı, System.String[]
Bursa'da kayıp zihin engelli genç kızdan 24 saattir haber alınamıyor.

Nilüfer'e bağlı Görükle Mahallesi'nde bir markette çalışan Özge Nardemir'i (19) her gün iş yerine bırakan annesi, her zaman yaptığı gibi dün sabah da kızını marketin açılmasına 10 dakika kala iş arkadaşlarının yanına bıraktı. Yolun karşısındaki pastaneden poğaça almak için arkadaşlarının yanından ayrılan genç kız bir daha iş yerine dönmedi. Genç kızın geriye dönmemesinden şüphelenen arkadaşları durumu ailesine bildirdi. Olması gereken yerlere bakan anne Neslihan Nardemir, kızından haber alamayınca polise müracaat etti. Neslihan Nardemir, Özge'yi görenlerin 'insaniyet namına 0 542 299 97 81 veya 155'e haber vermesini istedi. Ekipler arama çalışması başlatırken, kayıp kızdan henüz haber alınamadı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:03 Kaynak: İHA

Bursa, Genç, 3. Sayfa
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