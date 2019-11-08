Son Dakika Haberleri: Engelli genç kız lösemili çocuklar için saçlarını bağışladı
Son Dakika Güncel Engelli genç kız lösemili çocuklar için saçlarını bağışladı

Engelli genç kız lösemili çocuklar için saçlarını bağışladı

7 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki ortopedik engelli Beyza Temli, "Bir tutam saç bir ömür mutluluk" kampanyası kapsamında kestirdiği saçlarını, lösemi hastası çocuklar için peruk yapılmak üzere bağışladı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki ortopedik engelli Beyza Temli, "Bir tutam saç bir ömür mutluluk" kampanyası kapsamında kestirdiği saçlarını, lösemi hastası çocuklar için peruk yapılmak üzere bağışladı.

Temli, gazetecilere yaptığı açıklamada, Lösemili Çocuklar Haftası dolasıyla saç bağışı kampanyaları düzenlendiğini öğrenince kendisinin de kampanyada yer almak istediğini belirtti.

İki yıl boyunca uzattığı saçlarını kuaför salonunda kestirerek görevlilere teslim eden Temli, üç yıl önce kanser tanısı şüphesiyle hastanede yattığını ve bir ameliyat geçirdiğini, patoloji sonuçlarının temiz çıkmasıyla rahat bir nefes aldığını söyledi.

Lösemi hastalarının yaşadığı sıkıntıları ve psikolojilerini daha iyi anladığını belirten Temli, "Bu nedenle saçımı bağışlamaya karar verdim. Ben de kardeşlerimi sevindirmek istedim." dedi.

Temli, daha önce de saçlarını kestirerek bağışladığını dile getirdi.

Kuaför Aslan Karabulut da kendisinin de saçlarını kestirdiğini belirterek, herkesi kampanyaya katılmaya davet etti. Karabulut, lösemi hastaları için saçını bağışlamak isteyenlerden kesim ve boyama ücreti almayacağını sözlerine ekledi.

Anne Dilber Temli ise saç bağışında bulunan kızıyla gurur duyduğunu söyledi.

Engelli genç kız lösemili çocuklar için saçlarını bağışladı

Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 04:55 Kaynak: AA
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