Son Dakika Haberleri: Engelli Genç Kızın Gelinlik Hayali Gerçek Oldu

Engelli Genç Kızın Gelinlik Hayali Gerçek Oldu

1 saat önce

Tokat'ta doğuştan zihinsel engelli Zeynep Delioğlan'ın gelinlik giyme hayali gerçek oldu.

Engelli Genç Kızın Gelinlik Hayali Gerçek Oldu, System.String[]
Tokat'ta doğuştan zihinsel engelli Zeynep Delioğlan'ın gelinlik giyme hayali gerçek oldu.

Akdeğirmen Mahallesi'nde ikamet eden Ali-Gülsüm Delioğlan çiftinin 5 çocuğundan 27 yaşındaki Zeynep Delioğlan'ın gelinlik giyme hayali Tüm Tokatlılar Konfederasyonu (TOKKON) tarafından gerçekleştirildi. Kuaföre götürülerek makyajı ve saçı yaptırılan Zeynep'in yaşadığı sevinç yüzüne yansıdı. Duvağını takarak davul zurna eşliğinde kuaför salonundan alkışlar arasında çıkan genç kız için konvoy düzenlendi. 'Zeynep'i sevindiriyoruz' yazısı asılan gelin arabası ile şehir tutu atan Zeynep, Tokat Belediyesi İbni Kemal Mahalle Konağındaki düğün salonuna alkışlar arasında çıktı. Oyun havaları eşliğinde eğlenen Zeynep farklı bir heyecan yaşadı.

"Zeynep'i mutlu görmek çok güzeldi"

TOKKON Genel Başkanı Filiz Yılmazer, Zeynep'in gelinlik giyme isteğini yerine getirmekten dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, "Zeynep'i mutlu görmek çok güzeldi. Ailesinin izni ile burada temsili bir düğün yapacağız. Ailesine böyle bir düğüne müsaade ettikleri için teşekkür ediyorum. Zeynep'in en çok istediği şey gelinlik giymekti biz de bunu gerçekleştirdik" dedi.

Zeynep ise yaşadığı mutluluğu bir cümle ile dile getirirken, temsili düğünde anne Gülsüm Delioğlan duygusal anlar yaşadı. Kızının gelin olma hayalini gerçekleştirdikleri için yaşadığı sevinci dile getiren Delioğlan, "Kızımın çocukluk hayaliydi. Mutlu olmak onun da hakkı" diye konuştu. - TOKAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 02:38 Kaynak: İHA

Tokat, Güncel
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