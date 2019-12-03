Engelli genç kızın söylediği şarkı aileleri duygulandırdı

Enis TABAK, Prizren (DHA) - Cerebralis Engelliler Derneği 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Kosova'da düzenlediği 'Biz de yetenekliyiz' etkinliğinde, engellilerin söylediği şarkılar ve folklor gösterileri büyük alkış aldı. Görme engelli genç kızın söylediği 'İsyan' adlı şarkı ise aileleri gözyaşlarına boğdu.

Prizren'de, Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde düzenlenen geceye, Türkiye Cumhuriyeti Prizren Başkonsolosu Serdar Özaydın, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Milletvekili Fikrim Damka, KDTP Milletvekili Fidan Brina Jılta, Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Müdürü Dr. Mehmet Ülker ile çok sayıda davetli katıldı. 26 Kasım tarihinde Arnavutluk'un Durs şehrinde meydana gelen 6,4 şiddetindeki depremde hayatını kaybedenler anısına bir dakikalık saygı duruşuyla başlayan gecede konuşma yapan Cerebralis Engelliler Derneği Başkanı Türkan Başa, 'Bu anlamlı günde bizi yalnız bırakmayan davetlilere teşekkür ediyorum' dedi.

Gecede 'İsyan' isimli şarkıyı söyleyen görme engelli Ülka Berişa herkesi duygulandırdı. Berişa'nın şarkısı sırasında bazı ailelerin gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Milletvekili Fikrim Damka da, yeni yasama döneminde engellilere daha iyi olanaklar sağlamak için çalışmalar yapacaklarını söyledi. Prizren Başkonsolosu Serdar Özaydın, konuşmasında 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün anlam ve öneminden bahsetti. Konuşmaların ardından Cerebralis Derneği üyesi engelli gençlerin gösterileri davetlileri duygulandırdı.