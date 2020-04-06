Engelli genç kumbarasında biriktirdiği parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı - Son Dakika

Oğlunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini ifade eden Güder, "Oğlum, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a kucak dolusu sevgi ve selamlarını gönderiyor." dedi.

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