Engelli genç mısır satarak ailesini geçindiriyor - Son Dakika
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Engelli genç mısır satarak ailesini geçindiriyor

6 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan konuşma ve fiziksel engelli Onur Aşa (24), babasının vefatının ardından 12 yıldır mısır satarak ailesini geçindirmeye çalışıyor.

Engelli genç mısır satarak ailesini geçindiriyor, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan konuşma ve fiziksel engelli Onur Aşa (24), babasının vefatının ardından 12 yıldır mısır satarak ailesini geçindirmeye çalışıyor.

Aşa, 2 yaşındayken geçirdiği ateşli havale nedeniyle yüzde 71 engelli oldu.

Çocukken babasını kaybeden Aşa, annesinin de kanser hastası olması nedeniyle 12 yaşından bu yana mısır satarak evini geçindirmeye başladı.

Onur Aşa, AA muhabirine, her gün Atatürk Bulvarı'na gelerek mısır arabasını açtığını, sabit müşterilerinin olduğunu ve günde 50 ila 100 lira arasında kazancının olduğunu söyledi.


Herhangi bir engelli maaşı almadığını belirten Aşa, en büyük hayalinin bir dükkan açmak olduğunu belirterek yetkililerden yardım beklediğini ifade etti.


Aşa, "Hiçbir gelirimiz yok, sadece mısırdan gelirim var. Eve ben bakıyorum." dedi.

Engellilere seslenen Aşa, şunları söyledi:

"Elinizden geldiği kadar gayret edin. 'Yapamam' diye bir şey yok. Bana da 'Yapamazsın, edemezsin' dediler ama ben bu halimle çalışmaya gayret ettim. Engelli vatandaşlara çağrıda bulunuyorum, başarılmayacak hiçbir şey yok, her şey olur ama azim önemli. Azimle çalıştım bugüne kadar geldim.

Hedefim dükkan açmaktı ama annemin rahatsızlığından dolayı ertelendi. Sabit müşterilerim var, devamlı geliyorlar, Allah razı olsun. Hava soğuk olmasına rağmen devam ediyorum. Gece 00.00'a kadar devam ediyorum."

İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 09:20 Kaynak: AA
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