Son Dakika Haberleri: Engelli Genç Rehabilitasyon Merkezinde Ölü Bulundu

Engelli Genç Rehabilitasyon Merkezinde Ölü Bulundu

2 saat önce

SİLİVRİ'de özel bir rehabilitasyon ve bakım merkezinde zihinsel engelli genç yatağında ölü bulundu.

Engelli Genç Rehabilitasyon Merkezinde Ölü Bulundu, System.String[]
SİLİVRİ'de özel bir rehabilitasyon ve bakım merkezinde zihinsel engelli genç yatağında ölü bulundu. Silivri'de özel bir rehabilitasyon ve bakım merkezinde saat 07.30 sıralarında M.G. (25) yatağında ölü bulundu. Bakım merkezi görevlileri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin ve nöbetçi savcının incelemesi sonucunda, M.G.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 04:03 Kaynak: DHA

Silivri, Güncel
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