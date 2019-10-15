Son Dakika Haberleri: Engelli genç, şiir kitabı için destek bekliyor
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Engelli genç, şiir kitabı için destek bekliyor

49 dakika önce

Ankara'da, 27 yaşındaki doğuştan engelli Feride Kuyrukçu, şiirlerini kitap haline getirmek için yardım bekliyor.

Engelli genç, şiir kitabı için destek bekliyor, System.String[]

Ankara'da, 27 yaşındaki doğuştan engelli Feride Kuyrukçu, şiirlerini kitap haline getirmek için yardım bekliyor.

Kuyrukçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Selçuk Üniversitesi Maliye Bölümünden mezun olduğunu belirtti.

Hayatını, yazdığı şiirlerle renklendirdiğini, şiirlerinde hayatından ilham aldığını ifade eden Kuyrukçu, "12 yıldır yazdığım şiirleri bir kitapta toplamak istiyorum. 'Kalpten Kaleme' isimli şiir kitabının basılması için destek bekliyorum." diye konuştu.

Annesi Şerife Kuyrukçu da kızının geleceği için mücadele ettiklerini belirtti.

Kızının bu hale gelebilmesi için çok emek verdiklerini ifade eden Kuyrukçu, "Kızım yazı yazmakta zorlanıyor fakat azimle şiirlerini yazıyor. Kızımın hayali büyük bir yazar olmak ve yurt dışına çıkmak. Biz hayallerini gerçekleştirmek istiyoruz." dedi.

Baba Bahtiyar Kuyrukçu da kızının şiir kitabının basılması için destek beklediklerini söyledi.

Ankara, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 01:01 Kaynak: AA
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