Engelli genç, sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını besliyor

Bedensel engelli genç, sessizliğe bürünen cadde ve sokaklarda akülü aracıyla dolaşıp sokak hayvanlarını besliyor

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki bedensel engelli Uğur Avcı, korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklarda akülü aracıyla dolaşıp sokak hayvanlarını besliyor.

Normal günlerde düzenli olarak sokak hayvanlarını besleyen engelli Uğur Avcı, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonlarında da can dostlarını sokaklarda kaderlerine terk etmiyor, düzenli olarak besliyor. Hafta sonları cadde ve sokakların boşalmasından dolayı yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını beslemek için sabahın erken saatinden itibaren akülü aracıyla cadde ve sokakları gezen Uğur Avcı, rastladığı kedi ve köpeklerin karınlarını doyuruyor, yaşam alanlarına mama ve su bırakıyor. Sokaklardaki yaralı ve yardıma muhtaç hayvanları da veterinere götürüp tedavilerini yaptıran Avcı, bazı sokak hayvanlarının insanlar tarafından sahiplenilmesini sağlayarak sıcak yuvalara kavuşmasına öncülük ediyor.

Uğur Avcı, sokağa çıkma kısıtlamalarında dışarı çıkıp her gün düzenli olarak sokak hayvanlarını beslediğini belirterek, "Zaten normal zamanlarda ben bu beslemeleri düzenli olarak yapıyordum, fakat bu sokağa çıkma kısıtlaması olduğundan dolayı artık hayvanlar daha fazla aç kalıyorlar. Çünkü yiyecek bir şey bulmakta daha da zorlanıyorlar. Bu sebeple ben mümkün olduğunca her yere mama bırakmaya çalışıyorum, hayvanları doyurmaya çalışıyorum. Elimden geleni yapıyorum. Belirlediğim alanlar var, sürekli götürüp mama bıraktığım yerler var. O alanlarda hayvanlar sürekli alıştıkları için oralardan besleniyorlar. Bu sayede aç kalmadıkları için çevreye de zarar vermiyorlar" dedi.

"Bütün sokak hayvanlarına ulaşmaya çalışıyorum"

Sokak hayvanlarının aç kalmaması için çaba sarf ettiğini belirten Uğur Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hayvanların aç kalmamasını istiyorum, sonuçta onlar da can. Elimizden geleni yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Her insan en ufak bir çabayı bile sarf etse, bence bir problem kalmayacaktır. Her yer sokak hayvanlarıyla dolu. Bunları besleyerek önüne geçebiliriz, yani hayvanlarla barışık olmamız gerekiyor. Bu tarz çalışmaları yürütmek için ben gönüllü olarak 'birpatiahlat' adında bir instagram sayfası açtım. Bu tarz çalışmalar için sayfa üzerinden destek topluyorum. Böylece bütün hayvanlara ulaşmaya çalışıyorum. Benim gidemediğim yerlerde besleyen arkadaşlarım var, onlara mama veriyorum. Onlar da kendi çevrelerindeki hayvanları besliyorlar. Bu şekilde bir zincir oluşturduk, her hayvana ulaşmaya çalışıyoruz."

"Uğur'un örnek davranışını takdirle karşılıyoruz"

İlçede esnaflık yapan Doğan Aslan ise Uğur Avcı'nın örnek davranışını takdirle karşıladıklarını belirterek, "Ahlat'ta küçük ölçekte bir esnafım. Uğur arkadaşımızı görüyoruz, çok güzel bir hayvan sever. Kendisini canı gönülden tebrik ediyorum. Arkadaşımız canı gönülden hizmet ediyor. Kendisi koşamadığı yerlere arkadaşlarını yönlendiriyor, arkadaşlarına mama veriyor. Vatandaşlardan ricamız, hayvanları gördüğü zaman beslenmelerine yardımcı olsunlar. Çünkü onlar da birer candır" diye konuştu.