Engelli genç sporcunun tekerlekli sandalye talebi gerçekleştirildi - Son Dakika

Kılıç, Vali Erin'e, Yeryüzü Doktorları Derneğine ve Açık Kapı Birimi çalışanlarına teşekkür etti.

Şanlıurfa Valisi Erin, Valilikte ağırladığı Kılıç'a sandalyeyi teslim etti.

Dernek yetkilileri Kılıç'ın beden ölçülerine göre yaptırdığı sandalyeyi Valiliğe teslim etti.

Erin'in talimatıyla Şanlıurfa Valiliği Açık Kapı Birimi, Ahmet Kılıç ile görüşüp durumu Yeryüzü Doktorları Derneğine aktardı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, bedensel engelli Ahmet Kılıç (19), sosyal medya üzerinden Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin 'e basketbol tekerlekli maç sandalyesi talebinde bulundu.

Şanlıurfa 'da bedensel engelli Ahmet Kılıç 'ın basketbol tekerlekli maç sandalyesi talebi Yeryüzü Doktorları Derneği tarafından karşılandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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