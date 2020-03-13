Engelli genç sporcunun tekerlekli sandalye talebi gerçekleştirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Engelli genç sporcunun tekerlekli sandalye talebi gerçekleştirildi - Son Dakika

Engelli genç sporcunun tekerlekli sandalye talebi gerçekleştirildi

6 saat önce

Şanlıurfa'da bedensel engelli Ahmet Kılıç'ın basketbol tekerlekli maç sandalyesi talebi Yeryüzü Doktorları Derneği tarafından karşılandı.

Engelli genç sporcunun tekerlekli sandalye talebi gerçekleştirildi, System.String[]

Şanlıurfa'da bedensel engelli Ahmet Kılıç'ın basketbol tekerlekli maç sandalyesi talebi Yeryüzü Doktorları Derneği tarafından karşılandı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, bedensel engelli Ahmet Kılıç (19), sosyal medya üzerinden Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'e basketbol tekerlekli maç sandalyesi talebinde bulundu.

Erin'in talimatıyla Şanlıurfa Valiliği Açık Kapı Birimi, Ahmet Kılıç ile görüşüp durumu Yeryüzü Doktorları Derneğine aktardı.

Dernek yetkilileri Kılıç'ın beden ölçülerine göre yaptırdığı sandalyeyi Valiliğe teslim etti.

Şanlıurfa Valisi Erin, Valilikte ağırladığı Kılıç'a sandalyeyi teslim etti.

Kılıç, Vali Erin'e, Yeryüzü Doktorları Derneğine ve Açık Kapı Birimi çalışanlarına teşekkür etti.

Ahmet Kılıç, basketbol, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 05:38 Kaynak: AA
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