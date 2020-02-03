Engelli genç tenisçiden AA'ya ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Engelli genç tenisçiden AA'ya ziyaret - Son Dakika

Engelli genç tenisçiden AA'ya ziyaret

6 saat önce

Engelli tenisçi Enes Ufuk Altın (22), Anadolu Ajansı (AA) Gaziantep Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Engelli genç tenisçiden AA'ya ziyaret, System.String[]

Engelli tenisçi Enes Ufuk Altın (22), Anadolu Ajansı (AA) Gaziantep Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Bölge Müdürü Salih Bilici'ye çalışmaları hakkında bilgi veren Altın, engelli sporcuların sesini duyurmak istediğini söyledi.

Bu amaçla Türkiye'deki 81 ilin tamamına gitmeye çalıştığını dile getiren Altın, şimdiye kadar 58 ili ziyaret etme imkanı bulduğunu ifade etti.

Altın, Türkiye ziyaretlerinin ardından yurt dışı ziyaretlerine de başlayacağını bildirdi.

Anadolu Ajansının da her zaman engelli sporcuların haberlerini yaptığını dile getiren Altın, desteklerinden dolayı AA'ya teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Salih Bilici ise kapılarının her zaman genç sporcuya açık olduğunu ve kendisini desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Anadolu Ajansı, Gaziantep, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 02:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ergin Ataman: Larkin'i Hırvatistan da istedi; O, Türkiye'yi seçti
Rusya'nın "Türkiye bize haber vermedi" iddiası hükümet tarafından yalanlandı Esed rejiminin hain saldırısının ardından Putin'in sözcüsü: Türkiye ile sürekli temas halindeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması: 3 sene içerisinde müşterisiyle buluşturmayı planlıyoruz

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 20:41:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Engelli genç tenisçiden AA'ya ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]