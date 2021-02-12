Engelli genç topladığı bağışlarla sokak hayvanlarına mama istasyonları kuruyor - Son Dakika

Engelli genç topladığı bağışlarla sokak hayvanlarına mama istasyonları kuruyor

12.02.2021 12:53

Engelli genç topladığı bağışlarla sokak hayvanlarına mama istasyonları kuruyor Bitlis'in Ahlat ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki bedensel engelli Uğur Avcı, topladığı bağışlar ve hayvan severlerin desteğiyle sokak hayvanlarına mama istasyonları kuruyor.

Engelli genç topladığı bağışlarla sokak hayvanlarına mama istasyonları kuruyor

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki bedensel engelli Uğur Avcı, topladığı bağışlar ve hayvan severlerin desteğiyle sokak hayvanlarına mama istasyonları kuruyor.

İlçedeki sokak hayvanlarını düzenli olarak beslemeye çalışan doğuştan bedensel engelli Uğur Avcı, sosyal medyada açtığı "birpatiahlat" hesabı üzerinden başlattığı kampanyayla topladığı bağışlarla sokak hayvanları için mama istasyonları kuruyor. Hayvan severlerin ve sponsorların destekleriyle temin ettiği sacdan mama istasyonlarını babasının ve gönüllü hayvan severlerin desteğiyle ilçede belirlediği alanlara kuran Uğur Avcı, sokak hayvanlarının beslenmesine yardımcı oluyor. Yaşadığı tüm zorluklara rağmen sokak hayvanlarını ihmal etmemeye çalıştığını Avcı, akülü tekerlekli sandalyesiyle istasyonları dolaşarak "can dostları" olarak nitelendirdiği sokak hayvanlarını besliyor. Hayvan severlerin desteğiyle ilçedeki mama istasyonlarının sayısını artırmayı planladığını belirten Avcı, "21 yaşındayım doğuştan serebral palsi hastasıyım. Yanıma mamalarımı alıp akülü aracımla sokak sokak dolaşıp hayvanları doyurmaya çalışıyorum. Birçok farklı noktaya gidip yol kenarlarına, çöp kovaları diplerine mamalar bırakıyorum. Ama akülü aracımla birçok uzak bölgeye her gün gidemediğim için hayvan severlerin ve sponsorların desteğiyle artık mama istasyonları kurmaya başladım. Sponsor destekleri arttıkça istasyon sayısını da artırmayı düşünüyorum. Şu ana kadar 8 farklı bölgeye istasyon kurulumu yaptık. Bu sayede hayvanları daha uzun süreli doyurabiliyoruz. Aynı zamanda daha fazla hayvan besleniyor. Gönüllü arkadaşların desteğiyle sağ olsunlar benim ulaşamadığım yerlere onlara mama desteği sağlıyorum onlarda istasyon dolumlarını yapıyorlar. Bu şekilde bir düzen kurduk bir şekilde bütün hayvanlara yetmeye yetişmeye çalışıyoruz. Bunun yanında zorlandığımız zamanlarda oluyor. Bunları da sağ olsunlar sponsorlar desteği ile aşmaya çalışıyoruz. Sosyal medyada birçok platformda "birpatiahlat" adından sayfamız var. Bu platformalarda hayvanlar için istasyon kurulumu, mama temini, veteriner masrafları gibi farklı konularda destek topluyorum. Ayrıca kendi yaptığım el ürünler ve bazı ürünlerin satışından elde ettiğim gelirlerle sokak hayvanları için farklı çalışmalar yapmaya çalışıyorum. Destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Az çok demeden herkesin desteğini bekliyoruz" dedi.

Engelli genç topladığı bağışlarla sokak hayvanlarına mama istasyonları kuruyor
Engelli genç topladığı bağışlarla sokak hayvanlarına mama istasyonları kuruyor
Engelli genç topladığı bağışlarla sokak hayvanlarına mama istasyonları kuruyor
Engelli genç topladığı bağışlarla sokak hayvanlarına mama istasyonları kuruyor

Sokak Hayvanları, Engelli, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Engelli genç topladığı bağışlarla sokak hayvanlarına mama istasyonları kuruyor - Son Dakika


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