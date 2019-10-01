Son Dakika Haberleri: Engelli genç yaşam savaşını kaybetti
Son Dakika Güncel Haber

Engelli genç yaşam savaşını kaybetti

43 dakika önce

-Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Selimiye Mahallesi'nde ikamet eden engelli genç Soner Çubukçu (19) yaşama veda etti.

Engelli genç yaşam savaşını kaybetti, System.String[]

- Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Selimiye Mahallesi'nde ikamet eden engelli genç Soner Çubukçu (19) yaşama veda etti. AK Parti Milas Belediye Başkan Adayı Barış Saylak'ın manevi oğlum dediği ve sık sık ziyaret ettiği Çubukçu'ya son hediyesi ise ondan istediği oyuncak kepçe oldu.


Milas'a bağlı Selimiye Mahallesinde ikamet eden engelli Soner Çubukçu aniden rahatsızlanması sonucu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayata veda etti. Doğuştan engelli olan ve rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Soner Çubukçu yerel seçim döneminde AK Parti Milas Belediye Başkan Adayı Barış Saylak ile tanışmasının ardından tanınmış ve tedavi gördüğü hastanede AK Parti Muğla Milletvekili M. Yavuz Demir ve Yelda Erol Gökcan tarafından da ziyaret edilmişti.


Evinde bakımları devam eden ve annesi tarafından bakılan Çubukçu önceki gün aniden rahatsızlanması sonucu 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı 75. Yıl Milas Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Genç Soner dün Selimiye Mahallesinde düzenlenen cenaze töreni ile defnedildi. Soner Çubukçu'nun cenazesine ailesi ve sevenlerinin yanı sıra 'Manevi evladım' diyen Barış Saylak'ta katıldı. Dualarla son yolculuğuna uğurlanmasının ardından Soner'in mezarı başına gelen Saylak "Hüzünlü gönlün hikayesi kısa olur. Ne oldu? derler, Hiç dersin biter" sözün bittiği yerdeyiz. Gerçekten çok çok üzgünüm. Allah gani gani rahmet eylesin. Soner Çubukçu melek oldu. Benden hep beyaz kepçe isterdi. Ona veda ederken kepçesini getirdim" dedi. Taziye nedeniyle AK Parti Muğla Milletvekili M. Yavuz Demir'de aileyi arayarak başsağlığı mesajını iletti. - MUĞLA

Selimiye, Milas, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 04:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çuval üretimine başladılar, şimdi çuvalla para kazanıyorlar
Aralarında gerginlik olduğu söylenen Albayrak ile Gül samimi pozlar verdi Tarık Ünlüoğlu'nun doktoru, ünlü oyuncunun kanser nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı 20 bin yaya geçidinde 200 bin polis yarın yaya nöbeti tutacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 17:34:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Engelli genç yaşam savaşını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]