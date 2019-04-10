Engelli Gence, Akülü Sandalye
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Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde hayırseverlerin yardımıyla engelli gence akülü sandalye alınarak verildi.
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde hayırseverlerin yardımıyla engelli gence akülü sandalye alınarak verildi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:43 Kaynak: İHA
İlçede yaşayan ve engeli nedeniyle sokağa istediği gibi çıkamayan Yunus Topuz için İHH ekipleri devreye girdi. Hayırseverlerin yardımıyla İHH ekibi,tarafından alınan akülü sandalye Topuz'a evinin önünde teslim edildi. Akülü sandalyeyi teslim alan Topuz, mutluluğunu dile getirdi.
İHH Kovancılar Şube Başkanı Abdulkadir Çiçek, hayır severlerin desteğiyle alınan akülü sandalyenin Yunus Topuz'a el ayak olduğunu söyledi. - ELAZIĞ
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