Engelli gence akülü sandalye hediyesi - Son Dakika

Türk Kızılay tarafından Vezirköprü'de engelli bir gence akülü sandalye hediye edildi.

Sofular Mahallesi'nde 17 yaşındaki bedensel engelli Ertuğrul Kalmış, akülü sandalyeye kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Türk Kızılayı Vezirköprü Koordinatörü Bekir Kurtoğlu, "Samsun İl Başkanımız Dr. Habip Demirel, şahsım ve Vezirköprü ilçemizde önceki dönem AK Parti İlçe Başkanı olan Halil İbrahim Doğan tarafından bağış yapılan akülü sandalyeyi genç kardeşimize ulaştırdık. Kendisinin sevincine ortak olduk. Allah bağış yapanların hayrını kabul etsin." dedi.



Ertuğrul Kalmış ise bağışta bulunanlara teşekkür etti.