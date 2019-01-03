Son Dakika Haberleri: Engelli Gence Akülü Sandalyesi Teslim Edildi

Engelli Gence Akülü Sandalyesi Teslim Edildi

1 saat önce

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaşayan bedensel engelli Furkan Soyyiğit'e, akülü tekerlekli sandalyesine kavuştu.

Engelli Gence Akülü Sandalyesi Teslim Edildi, System.String[]
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaşayan bedensel engelli Furkan Soyyiğit'e, akülü tekerlekli sandalyesine kavuştu.

Akülü tekerlekli sandalye, Anadolu Engelliler Birliği Derneği'nce bedensel engeli nedeniyle okula gidemeyen ve evde aldığı eğitim sayesinde liseyi bitirerek Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'ni kazanan Soyyiğit'e (19) teslim edildi.

Soyyiğit, gazetecilere yaptığı açıklamada, okula gidemediği için evde eğitim alarak ortaokul ve liseyi bitirdiğini söyledi.


Akülü tekerlekli sandalyesinin 2 ay önce bozulduğunu ifade eden Soyyiğit, "Bedensel engelli olduğum için okulla gidemiyordum. Evde eğitim alarak 2017'de liseden mezun oldum ve Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi tasarım kodlama bölümünü kazandım. Benim gibi engelli kardeşlerimizin hayata küsmeden evde eğitim almaları çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ben de okuyarak ülkeme faydalı insan olmak istiyorum." diye konuştu.

Derneğin Alaplı şube başkanı İsmail Korkut da Furkan Soyyiğit'in akülü tekerlekli sandalyesinin bozulduğunu öğrenince yenisini temin etmek için hakarete geçtiklerini belirterek, "Sunucu Müge Anlı ile görüştük ve bize akülü tekerlekli sandalye gönderdi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:21 Kaynak: AA

Anadolu Üniversitesi, Zonguldak, Alaplı, Güncel
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