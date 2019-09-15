Son Dakika Haberleri: Engelli gence akülü tekerlekli sandalye sürprizi
Son Dakika Güncel Haber

Engelli gence akülü tekerlekli sandalye sürprizi

1 saat önce

DİYARBAKIR'da doğuştan bedensel engelli İrfan Şeker'in (20) akülü tekerlekli sandalye hayali, 'Çocuklar üşümesin' üyeleri tarafından gerçekleştirildi.

Engelli gence akülü tekerlekli sandalye sürprizi, System.String[]
DİYARBAKIR'da doğuştan bedensel engelli İrfan Şeker'in (20) akülü tekerlekli sandalye hayali, 'Çocuklar üşümesin' üyeleri tarafından gerçekleştirildi.
Diyarbakır'da sosyal medya üzerinden oluşturdukları 'Çocuklar üşümesin' grubuyla dezavantajlı çocukların ihtiyacını karşılayan gençler, bu kez doğuştan engelli İrfan Şeker'in akülü tekerlekli sandalye hayalini gerçekleştirdi. Ailesinin maddi sorunları nedeniyle Şeker'e akülü tekerlekli sandalye alınamadığını öğrenen grup, harekete geçti.
Grup üyelerinin satın aldığı akülü tekerlekli sandalye, İrfan Şeker, çay bahçesinde otururken kendisine hediye edildi. Şeker'in o an yaşadığı mutluluk, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.


Diyarbakır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 10:33 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Savaş da olacak çatışmalar da" diyen HDP Milletvekili Leyla Güven hakkında soruşturma başlatıldı
HDP'den 4 maddelik "Kara Propaganda" açıklaması Bengü'nün kızı Zeynep'le yaptığı paylaşım yüz binden fazla beğeni aldı Şevket Çoruh, saldırıya uğradı gecenin görüntülerini paylaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.9.2019 11:52:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Engelli gence akülü tekerlekli sandalye sürprizi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]