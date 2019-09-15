Engelli gence akülü tekerlekli sandalye sürprizi
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DİYARBAKIR'da doğuştan bedensel engelli İrfan Şeker'in (20) akülü tekerlekli sandalye hayali, 'Çocuklar üşümesin' üyeleri tarafından gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 10:33 Kaynak: DHA
DİYARBAKIR'da doğuştan bedensel engelli İrfan Şeker'in (20) akülü tekerlekli sandalye hayali, 'Çocuklar üşümesin' üyeleri tarafından gerçekleştirildi. Diyarbakır
'da sosyal medya üzerinden oluşturdukları 'Çocuklar üşümesin' grubuyla dezavantajlı çocukların ihtiyacını karşılayan gençler, bu kez doğuştan engelli İrfan Şeker'in akülü tekerlekli sandalye hayalini gerçekleştirdi. Ailesinin maddi sorunları nedeniyle Şeker'e akülü tekerlekli sandalye alınamadığını öğrenen grup, harekete geçti.
Grup üyelerinin satın aldığı akülü tekerlekli sandalye, İrfan Şeker, çay bahçesinde otururken kendisine hediye edildi. Şeker'in o an yaşadığı mutluluk, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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