Son Dakika Haberleri: Engelli gence durak jesti
Son Dakika Güncel Engelli gence durak jesti

Engelli gence durak jesti

6 saat önce

ORDU'nun Gürgentepe ilçesine bağlı Gülbelen Mahallesi'nde yoldan geçen herkese selam veren engelli Salih Belen (27) için Kaymakamlık tarafından bekleme durağı yaptırıldı.

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ORDU'nun Gürgentepe ilçesine bağlı Gülbelen Mahallesi'nde yoldan geçen herkese selam veren engelli Salih Belen (27) için Kaymakamlık tarafından bekleme durağı yaptırıldı.

Gürgentepe Kaymakamı Nursel Özdemir, önceki hafta geldiği mahallede, yoğun yağmurun altında yoldan geçen araçlara el sallayan engelli Salih Belen ile karşılaştı. Yağmur nedeniyle ıslanan Belen'in yaz-kış, demeden geçen tüm araçlara el salladığını öğrenen Özdemir, Belen için bekleme durağı yapılması talimatı verdi. Durağın yapılmasının ardından Kaymakam Özdemir, eşi Gölköy Kaymakamı Necdet Özdemir ile birlikte Belen'i ziyaret etti. Durakta oturan Kaymakam Özdemir, yoldan geçen araçlara engelli gençle birlikte el salladı. 'Salih'in yeri' adlı bekleme durağında selamlama işlemine devam eden Belen kendisine gösterilen ilgiden dolayı teşekkür etti.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 03:28 Kaynak: DHA
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