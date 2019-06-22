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Engelli gence vali ve müdürden doğum günü sürprizi

55 dakika önce

Kırıkkale'de 7 yaşından itibaren ortopedik engelli olan Yusuf Kayalak, 31. yaş gününde beklenmedik bir doğum günü sürprizi yaşadı.

Engelli gence vali ve müdürden doğum günü sürprizi, System.String[]
Kırıkkale'de 7 yaşından itibaren ortopedik engelli olan Yusuf Kayalak, 31. yaş gününde beklenmedik bir doğum günü sürprizi yaşadı.

Kırıkkale'nin sevilen siması olan ve "Yusuf Miço" olarak tanınan Yusuf Kayalak'a sürpriz bir doğum günü yapıldı. Yeni Mahalle'deki ikamet ettiği evi ziyaret eden Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ve İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, doğuştan kemik daralması hastalığı sonucu 7 yaşından itibaren ortopedik engelli olan ve 24 yıldır yatağa mahküm kalan Yusuf Kayalak'a sürpriz bir doğum günü yaşattı. Koyu Beşiktaş spor taraftarı da olan Kayalak, Sezer ve Çorumlu'ya teşekkür etti.

Sürpriz ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kayalak, "Bugün doğum günüm. Valim geldi. Müdürüm geldi. Mutluyum. Allah devletimizin varlığını eksik etmesin, her daim hissediyoruz. Allah onlardan razı olsun" dedi.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, "Yusuf'un bugün doğum günüymüş biz de öğrendik. Yusuf'u her gördüğümde, Yusuf'un ismi her geçtiğinde ilham alıyoruz. Hayata bu kadar bağlı, kendisiyle barışık bir arkadaşımız. Allah sağlık sıhhat versin, güzel yaşamayı nasip etsin. Bütün engellilerimiz ile beraber Yusuf da bizim emanetimiz. Biz de fırsat buldukça diğer engellilerimizle beraber Yusuf'umuzu da ziyaret ediyoruz" şeklinde konuştu. - KIRIKKALE
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 10:15 Kaynak: İHA
Kırıkkale, Yaşam
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