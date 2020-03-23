Engelli genci darp eden sanık hakkında 1,5 yıla kadar hapis istendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Engelli genci darp eden sanık hakkında 1,5 yıla kadar hapis istendi - Son Dakika

Engelli genci darp eden sanık hakkında 1,5 yıla kadar hapis istendi

6 saat önce

AVCILAR'da 8 Mart 2020 tarihinde yüzde 76 engelli olan Taha Alper Behrem'i (18) darp ettiği iddiasıyla tutuklanan sanık Okan Metin'e (24) dava açıldı.

Engelli genci darp eden sanık hakkında 1,5 yıla kadar hapis istendi, System.String[]
AVCILAR'da 8 Mart 2020 tarihinde yüzde 76 engelli olan Taha Alper Behrem'i (18) darp ettiği iddiasıyla tutuklanan sanık Okan Metin'e (24) dava açıldı. Sanığın hazırlanan iddianamede 1,5 yıla yıla kadar hapsi istendi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Taha Alper Behrem ile sanık Okan Metin'in arasında nesnel olarak belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktığı belirtildi. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü kaydedilen iddianamede sanık Metin'in müşteki Behrem'in boynunu sıkarak, bulundukları yerdeki demir korkuluklara fırlattığı anlatıldı.

YÜZDE 76 ORANINDA ENGELLİ

Behrem'in hayati tehlike geçirmeden, basit tıbbı müdahale ile iyileşebilecek şekilde yaralandığı ifade edildi. İddianamede Behrem'in İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Özürlü Sağlık Kurulu'nca düzenlenen rapora göre yüzde 76 oranında ağır engelli olduğuna da yer verildi.

Müşteki sanık Metin "Dışarıdan baktığım zaman zihinsel engelli olduğu belli değildi. Konuşması ve hareketleri normaldi. Arkadaşın engelli olduğunu bilseydim asla ve asla dokunmazdım. Konuşmaları ve davranışları normal bir insan gibiydi. Bana vurdu ve tahrik etti, olay bu şekilde gelişti."

1,5  YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede sanık Metin hakkında "Beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye basit yaralama" suçundan 6 aydan 1,5 yıla kadar  hapisle cezalandırılması istendi. Küçükçekmece 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nin iddianameyi kabul etmesinin ardından tutuklu sanık Metin'in yargılanması önümüzdeki günlerde görülecek.


- İstanbul
Küçükçekmece, 8 Mart, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 03:19 Kaynak: DHA

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