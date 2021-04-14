Engelli genci döven İşitme Engelliler Spor Federasyonu As Başkanı Faruk Demir'in görevine son verildi - Son Dakika

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu As Başkanı, 'Keko başkan' lakaplı Faruk Demir'in bir işitme engeli vatandaşı dövdüğüne ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

GÖRÜNTÜLER İSTANBUL'DAN

Ankaragazeticisi.com'un haberine göre, 'Fırat Delikanlı' ismini kullanan Fırat Kaya'nın işitme engelli bir genci döverek sosyal medyada paylaştığı görüntüler İstanbul'dan. Görüntülere göre, kendisi de işitme engelli olan Faruk Demir, kalabalık bir odada bir engelli genci darbediyor. Demir'in yanında bulunan bazı kişiler de bu engelli vatandaşa yumruk atıyor. Odada bulanan bir kişi tarafından çekilen kamera ekranına bir anlık genci döven Fırat Kaya da takılıyor.

YAPTIĞI İŞARET DİKKAT ÇEKTİ

Kaya ve Demir'in birlikte çekildiği bazı fotoğraflar ise dikkat çekiyor. Fırat Kaya'nın darbettiği bir gencin, telefonla görüştüğü Faruk Demir'e başparmağıyla "tamam" işareti yapması soru işaretlerine neden oldu.

FIRAT KAYA TUTUKLANDI

Fırat Kaya'nın darbettiği işitme engelli gencin daha sonra Faruk Demir'e neden bu işareti yaptığı soru işareti yarattı. İşitme engelli bir genci dövdüğü için tutuklanan Fırat Kaya en sağda, masada oturan ise Faruk Demir. Bu durum gözleri Faruk Demir'in yaptığı işlere gözleri çevirdi. Emniyetin ve savcılığın, bu görüntülerin ardından ne yapacağı ise merak konusu oldu.

FEDERASYON'DAN KINAMA

Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu BaşkanıYakup Ümit Kihtir'den açıklama geldi. Kihtir açıklamasında, "Sosyal Medya ve İnternet üzerinden yayın yapan haber sitelerinde çıkan Yönetim Kurulu Üyemiz Faruk DEMİR ile ilgili çıkan haberleriçok büyük bir üzüntü ve şaşkınlık ile öğrenmiş bulunmaktayım. Ortaya çıkan bu haberlerin ardından ilgili kişinin Federasyonumuzdan ilişiği kesilmiş olup, böyle bir olayla federasyonumuzun gündeme gelmesinden camia olarak utanç duymaktayız. Bu olayların geçtiği yerin hiçbir şekilde federasyonumuza ait bir kurum ya da kuruluş olmadığını kamu oyu ile paylaşmak istiyorum. Federasyonumuzun hiçbir şekilde kurum olarak ilgisi olmadığı bu çirkin olayı Camia olarak KINIYORUZ" ifadelerine yer verildi.