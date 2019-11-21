Engelli genci kendi isteği ile streç filme sarmışlar

İzmir'de aynı iş yerinde birlikte çalıştıkları ve yüzde 50 engelli olan genci streç filme sarılıp üzerine su dökerek tekme-tokat atan, ardından da cinsel tacizde bulundukları anları cep telefonuyla kayda alan sanıklar, mahkemede verdikleri ifadede olayın şakadan ibaret olduğunu ve streç filme sarma olayını engelli gencin isteği ile yaptıklarını söyledi.



İzmir'in Konak ilçesinde aynı iş yerinde birlikte çalıştıkları ve yüzde 50 engelli olan Azad H.'yi (18), streç filme sarılıp üzerine su dökerek tekme-tokat atan, ardından da cinsel tacizde bulundukları anları cep telefonuyla kayda alan Nurullah S. ve Fırat K.'nin yargılanmasına başlandı.



İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya mağdur Azad H., tutuksuz sanıklar Nurullah S. ve Fırat K. ile taraf avukatları katıldı.



Tutuksuz sanıklardan Nurullah S., mahkemede verdiği ifadesinde, olayın cinsel istismar olmadığını savunarak, "Şaka için yapmıştık. O görüntüleri de Azad'ın isteği ile telefon grubuna attık. Daha önce de kendi aramızda bu tür şakalar yapıyorduk. Bu olaydan 5-6 ay önce de Azad'ı streç filme sarıp benzer bir şekilde şakalaşmıştık" diyerek bu olaydan dolayı üzgün ve pişman olduğunu söyledi.



Azad H.'yi kendi isteğiyle streç filme sardıklarını söyleyen tutuksuz sanık Fırat K. de "Azad kafam şişti deyince ben de Nurullah'a 'öp de geçsin' dedim. Olaydan sonra da güldük eğlendik. Olayın buralara geleceğini düşünemedik" dedi.



Azad H. ise bir psikolog veya pedagog eşliğinde ifade vermek istediğini söyledi.



"Hafif düzeyde zeka geriliğine sahip, yüzde 50 engelli"



Mahkeme başkanı, Adli Tıp Kurumunun Azad H.'de, yaşanan olayın fiili anlam ve sonuçlarını algılamasını engelleyecek derecede herhangi bir akıl hastalığı ve zeka geriliği saptanmadığına dair bir rapor hazırladığını açıkladı. Adli Tıp 6. İhtisas Kurulu tarafından hazırlanan raporda, Azad H.'nin klinik hafif düzeyde zeka geriliğine sahip olduğu belirtilirken "Kişinin özür oranı yüzde 50 şeklinde kayıtlı özürlü sağlık kurulu raporu vardır" ifadelerine yer verildi.



Mahkeme heyeti, sanıklar hakkında tutuklamaya yer olmadığına karar vererek, Azad H.'nin bir sonraki celse uzman eşliğinde dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.



Olay



İzmir'de yüzde 50 engelli olan Azad H. (18), çalıştığı şirketteki arkadaşları Nurullah S. ve Fırat K. tarafından streç filme sarılıp üzerine su dökerek, tekme-tokat attığı ve ardından cinsel tacizde bulunduğu görüntüler ortaya çıkınca olay, mağdur gencin ailesi tarafından yargıya taşındı. Olay tarihinde Azad H.'nin 17 yaşında olmasından dolayı, Nurullah S. ve Fırat K. haklarında "Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" ve "Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" suçlarından hazırlanan iddianame İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanıklar Nurullah S. ve Fırat K., 4 ay tutuklu kalıp ardından tahliye edildi. - İZMİR